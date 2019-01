Santi de la Rubia i Roger Mas, i el saxofonista David Murray, noves confirmacions del Festival de Jazz de Terrassa

Vincular el jazz amb vessants culturals diverses i estendre aliances amb d'altres col·lectius de la ciutat, la Casa de la Música de Terrassa referma novament la seva col·laboració amb l’espectacle ElectroMàgic, un taller-concert participatiu conduït pel saxofonista i compositor Llibert Fortuny que amb el seu particular eclecticisme mescla jazz tradicional amb elements de l'electrònica. Fortuny descobrirà als més petits la màgia de l'electrònica a partir de cançons populars conegudes pels infants.



El saxofonista i compositor californià David Murray tornarà al Festival de Jazz Terrassa , que arriba a la seva 38a edició del 6 al 24 de març. El músic actuarà el 21 de març en un concert a la Nova Jazz Cava de la ciutat vallesana amb el seu actual grup format pel pianista David Bryant (que debutarà a Terrassa), el contrabaixista de Detroit Jaribu Shahid i el bateria Eric McPherson.La nit del 16 de març es perfila com una aposta per als projectes de producció pròpia i oferirà un espai per a la creativitat dels músics catalans. Obrirà la vetllada el duet format per Santi de la Rubia i Roger Mas, que oferiran un diàleg obert al públic del Festival en l’estrena d’aquesta singular trobada creativa.A continuació, saltarà a l'escenari un peculiar quintet compost per músics majoritàriament terrassencs per reivindicar la vàlua de Charles Tolliver enfront l'escassa difusió de les seves composicions. El trompetista escollit per emular-lo serà Oriol Vallès. Al saxo alt hi haurà el també terrassenc Guim Garcia Balasch i la secció rítmica la formaran tres músics de trajectòria sòlida: Dani Rambla al piano, Pep Coca al contrabaix i Oriol Cot a la bateria.Convertit en un dels principals saxofonistes tenors de l’escena jazzística de Nova York dels últims 45 anys, David Murray s’erigeix com un músic enginyós i revolucionari. Les seves propostes són sempre trencadores tant des del punt de vista rítmic com harmònic i la seva actitud poc convencional l’ha convertit en un músic creatiu i arriscat. Resident a França, Murray atresora una discografia que sobrepassa els 150 títols publicats com a líder i un centenar d’enregistraments com a convidat i ha visitat Terrassa en cinc ocasions.

