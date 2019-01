El degà del Col·legi d’Advocats de Terrassa, nou president del Consell de l'Advocacia Catalana

Per evitar-ho centrarà els esforços del seu mandat en dos àmbits. "Per una banda en l’àmbit social, treballant directament amb la ciutadania, essent propers a ella i demostrant que els professionals de l’advocacia som una eina estratègica fonamental per defensar i garantir els seus drets davant els tribunals", diu. Per altra banda continuaran treballant amb les administracions públiques que tenen competències en matèria judicial per "poder corregir totes les disfuncions que han provocat aquesta pèrdua de confiança”, ha afegit.El nou president del Consell ha posat com a exemple el cas de l’allau de demandes presentades als jutjats especialitzats en clàusules terra arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que les va deixar sense efecte. "Des de l’advocacia ja ens vam posicionar des de bon principi en contra del pla del Consell General del Poder Judicial d’habilitar només quatre jutjats únics provincials a tot Catalunya per resoldre aquestes demandes", ha explicat Puig. "Hem impugnat el pla, també la seva pròrroga i hem alertat a les administracions competents del col·lapse que es produiria. Ara que aquest col·lapse ja s’ha produït, ens toca continuar treballant per assolir una justícia de proximitat i estar al costat de la ciutadania a l’hora de reclamar els seus drets", ha afegit.Les darreres resolucions del Tribunal Suprem sobre el pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats de les hipoteques, les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre les clàusules terra, o l’abús de la judicialització de la política han fet minvar la confiança del ciutadà "sobretot en els alts tribunals i en la cúpula judicial", assegura Puig. Segons un informe publicat per la Comissió Europea, la meitat dels espanyols percep que la independència dels tribunals i els jutges de l'Estat no és bona: un 17% creu que és molt dolenta mentre que un 32% afirma que ho és bastant. Això provoca "que la feina que duen a terme els més de 70", assegura Puig."El ciutadà ha de saber que, malgrat sentències que provoquen indignació social com la de 'La Manada', els jutges continuen dictant dia a dia centenars de resolucions que intenten ser equànimes i que poden ser recorregudes si són considerades injustes", assegura el president del Consell. És per aquest motiu que el nou president considera que, "ara més que mai l’advocacia s’ha d’acostar a la ciutadania i erigir-se en l’operador jurídic garant dels seus drets".Per la seva banda, el president sortint, el degà de Mataró, Julio J. Naveira, ha manifestat la seva satisfacció per les fites assolides durant el seu mandat, centrat en la defensa del dret de defensa, tal i com es va poder constatar durant el IV Congrés de l’Advocacia catalana, celebrat el passat mes de setembre a Tarragona. Naveira ha destacat que durant el Congrés, “no només es va aprovar la nova Normativa de l’Advocacia Catalana, sinó que també es van acordar les aportacions a la més que necessària Llei Orgànica del Dret de Defensa, una norma que s'impulsa des de l’advocacia institucional”.Pel que fa a les lleis que han vist la llum durant el darrer any, Naveira ha estat un dels principals impulsors de la reforma de la llei 1/2000 de 7 de gener d’Enjudiciament Civil, presentada pel Consell de l’Advocacia Catalana i el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona al govern espanyol, per tal que els jutges puguin acordar el desallotjament immediat de pisos ocupats il·legalment.Per al president sortint, és fonamental l’acostament de la justícia a la ciutadania, i en aquest sentit ha destacat també la campanya duta a terme des de l’advocacia per a donar a conèixer la Llei de la Segona Oportunitat, així com la seva reivindicació dels jutjats de proximitat per resoldre els assumptes de les clàusules terra o la prestació del servei del torn d’ofici "com a garantia d’un accés igualitari a la justícia", ha remarcat Naveira, que presidirà la Comissió de Comunicació del Consell durant aquest mandat.Ignasi Puig i Ventalló (Terrassa, 1957) és advocat exercent des de l ́any 1979. És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i especialitzat en Dret Civil. Degà del Col·legi d’Advocats de Terrassa des de l’any 2014, presideix la Subcomissió de Reforma de la Llei d’Accés a l’Advocacia del Consell General de l'Advocacia Espanyola (CGAE). El Consell de l’Advocacia Catalana és l’òrgan representatiu dels catorze Col·legis d’Advocats catalans, que té adherits els de les Illes Balears, Perpinyà i Andorra, i que aplega més de 40.000 col·legiats.