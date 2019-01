El PSC insta l'independentisme a «blindar drets i llibertats» aprovant els pressupostos de Sánchez

El PSC segueix pressionant els independentistes perquè aprovin els pressupostos de Pedro Sánchez. La portaveu dels socialistes catalans al Parlament, Eva Granados, ha instat ERC i el PDECat a decidir si volen "blindar drets i llibertats" aprovant els comptes de l'Estat o bé alinear-se amb els que "fan de la por i la confrontació l'única política possible".La dirigent socialista ha argumentat que Catalunya "ha perdut moltes oportunitats" en els darrers anys i que ara no es pot permetre que el 2019 torni a ser "un any perdut". El PSC ja ja fa setmanes que predica les bondats dels "millors pressupostos de la història" i Granados ha recordat aquest dimarts que els comptes van en la línia d'impulsar "l'agenda del canvi" amb què Sánchez va assumir la Moncloa. Que la sortida de la crisi es noti a la butxaca dels ciutadans i revertir les "polítiques austericides" són, ha puntualitzat, els principals objectius."Es pot dir que no a revaloritzar la pensió d'1,5 milions de catalans, a suprimir el copagament de medicaments, a que 27.000 cuidadores cotitzin a la seguretat social o a més recursos per combatre la violència de gènere?", ha preguntat la portaveu, que ha demanat un cop més a l'independentisme que pensin "en el conjunt" dels catalans."Els representants públics hem de vetllar pels interessos generals", ha insistit Granados. Si bé els independentistes segueixen exigint al president del govern espanyol una taula de negociació per revertir la repressió i buscar una sortida política al conflicte, la portaveu parlamentària ha recordat que si el que volen ERC i el PDECat és parlar d'aquesta qüestió s'adrecin primer a la cimera de partits catalans convocada per Quim Torra el pròxim 1 de febrer. "Que s'asseguin i intentin arribar a un acord que superi els dos terços. Amb propostes del 50% o menys, no anem enlloc", ha sentenciat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)