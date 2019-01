​XALA!, el Netflix de l'esport català

1. Què trobaràs a XALA! Continguts esportius , documentals, castells… de qualitat accessibles sota demanda i en directe a través del lloc web xala.cat i de les aplicacions per a dispositius Apple i Android, així com de l'aplicació Chrome cast per connectar-se a la televisió.2. Com activar la subscripció? Cal donar-se d'alta del servei des de la versió web de XALA! Només cal introduir les dades al formular que hi ha a xala.cat i s'activa un accés immediat als continguts.3. Es pot provar sense pagar? La subscripció permet gaudir del servei gratuïtament durant 14 dies.4. Quant costa la subscripció? El preu de la subscripció actual a XALA! És d'1,99 euros mensuals, amb els 14 dies de prova gratuïta.5. Com es poden veure els continguts? Els continguts es poden veure des de qualsevol punt sigui a través de PC o Mac ( xala.cat ) o des d'una smart TV, smartphone i tauleta descarregant l'aplicació XALA!, per a dispositius Apple i Android.