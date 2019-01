Turull, Rull i Sànchez demanen que Felip VI, Puigdemont i Rajoy declarin com a testimonis en el judici

Fonts del tribunal van apuntar la setmana passada que, en cas que les defenses ho sol·licitessin, s'inclinaven per citar l'expresident espanyol

En el cas del rei Felip VI tampoc s'especifica com s'ha de produir la seva declaració

La defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull –exercida pel lletrat Jordi Pina- demanarà que declarin com a testimonis al judici de l'1-O l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el rei Felip VI i l'expresident espanyol Mariano Rajoy.Així consta en l'escrit de defensa que registraran al Tribunal Suprem en les properes hores. Segons fonts properes a la defensa, a l'escrit només es demana el seu testimoni i no s'especifica com s'ha de produir la citació, deixant-ho a criteri del tribunal. Fonts del Tribunal Suprem ja van apuntar que s'acceptaria la testifical de Rajoy en cas que la demanessin les defenses. Fins al moment, l'acusació popular –exercida per Vox- també ha demanat la presència de Rajoy a la sala com a testimoni.El lletrat Jordi Pina presenta en roda de premsa aquesta tarda els principals arguments de l'escrit de defensa de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez. A l'escrit també s'incorpora la petició de prova i de testimonis diversos. Entre ells, el lletrat sol·licita al tribunal de l'1-O que citi com a testimonis l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el rei Felip VI i l'expresident espanyol Mariano Rajoy.En l'escrit no s'especifica com s'ha de fer la citació o si la declaració s'ha de fer, per exemple, per videoconferència. Per tant, es deixa a criteri del tribunal en cas que accepti aquesta prova.Fonts del tribunal van apuntar la setmana passada que, en cas que les defenses ho sol·licitessin, s'inclinaven per citar l'expresident espanyol. Rajoy va ser l'artífex del 155 i, prèviament, va enviar diversos requeriments a la Generalitat demanant-li que acatés la Constitució.En aquell moment, el president del Govern era Carles Puigdemont, actualment amb residència a Waterloo. Tot i estar fora de l'Estat, la defensa de tots tres (que són del mateix partit que Puigdemont), demana que testifiqui en el judici.El Tribunal Suprem va processar Puigdemont per rebel·lió i malversació però no el podrà jutjar. El tribunal alemany d'Schleswig-Holstein va accedir al juliol a extradir Puigdemont però només per malversació. En aquell moment, el jutge instructor del Suprem Pablo Llarena va rebutjar l'extradició i va retirar les euroordres que pesaven sobre Puigdemont i la resta de polítics a l'estranger. Des de llavors, doncs, Puigdemont pot viatjar lliurement arreu menys a l'Estat, on sí té vigent una ordre de detenció si hi posa els peus.En el cas del rei Felip VI tampoc s'especifica com s'ha de produir la seva declaració. Felip VI va fer un discurs televisiu molt dur contra l'independentisme el dia 3 d'octubre de 2017, dos dies després del referèndum i, per això, la defensa vol ara que comparegui i expliqui el perquè de la seves paraules.Hi ha pocs antecedents de la petició de citació del cap de l'Estat. Una d'elles es va produir en el marc del judici del cas Noos, on la va demanar l'exsoci d'Urdangarín, Diego Torres. El tribunal, però, la va denegar.

