Descobreixen un medicament que pot evitar la formació de metàstasi

Un equip multidisciplinari de la Universitat i l'Hospital universitari de Basilea ha descobert un medicament que, segons publica la revista Cell , pot arribar a aturar el procés de metàstasi. La propagació del càncer d'un òrgan afectat a altres punts de l'organisme és responsable de més del 90% de les morts per aquesta malaltia.El fàrmac identificat per l'equip d'investigadors, dirigits per Nicola Aceto, ataca directament les cèl·lules que propaguen la metàstasi per aturar el procés que converteix en "incurables" els pacients que la pateixen. L'estudi ha descobert que la formació de metàstasi ve facilitada per canvis genètics clau que, un cop detectats, obren la porta a revertir la situació.En el desenvolupament del projecte científic, es van provar gairebé 2.500 substàncies. "Estem intentant actuar de forma diferent als enfocaments estàndard. Busquem identificar medicaments que no matin les cèl·lules canceroses sinó que les desuneixen", explica el director.

