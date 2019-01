Cunillera considera una «condemna» que ERC i PDECat frenin els pressupostos de Sánchez

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha advertit aquest dimarts els partits independentistes. Ha enviat un missatge directe a ERC i el PDECat i ha deixat clar que si no faciliten la tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) estaran "ajudant" PP i Cs a acomplir el seu objectiu, "castigar i fer caure el govern de Pedro Sánchez".Cunillera assegura que els comptes que proposa l'executiu socialista suposen una clara millora per a Catalunya i que hi ha "moltes possibilitats de negociació". Per això, alertaque una esmena a la totalitat podria suposar "condemnar" l'Estat a prorrogar els pressupostos del 2018. "El govern de l'estat està disposat a dialogar i a aguantar tot allò que se li pugui dir des de les cavernes", ha apuntat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)