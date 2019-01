​La setmana dels barbuts, setmana d'esternuts

El calendari amb els sants barbuts Foto: TV3



La temperatura a les 06.30 h és, en general, entre 1 i 6 °C més baixa que ahir. #Meteocat pic.twitter.com/PR5moiLuCq — Meteocat (@meteocat) 15 de gener de 2019

Avui s'ha accentuat la inversió tèrmica i bàsicament ha glaçat a les fondalades, amb boira a molts sectors de l'interior.

L'estació de Das - Aeròdrom #Cerdanya ha igualat la seva mínima d'aquest hivern: -9,8 ºC #meteocat pic.twitter.com/naAyMZxw91 — Meteocat (@meteocat) 15 de gener de 2019

Dijous arriba un sistema frontal que portarà núvols i algunes precipitacions. Seguirem atentament les properes actualitzacions dels models meteorològics. #meteocat pic.twitter.com/GMXjBQY1AA — Meteocat (@meteocat) 14 de gener de 2019

La setmana dels barbuts forma part de la tradició catalana i fusiona religió i meteorologia. Se situa cada any a la setmana que inclou els dies 15, 16 i 17 de gener.Catalunya és un país d'àmplia tradició meteorològica (les condicions del temps en un dia i en un lloc concret) i de seguiment climàtic (mitjana de les condicions atmosfèriques acumulades al llarg dels anys). Si fem un cop d'ull al nostre santoral, veurem que els dies 15, 16, 17 de gener corresponen a sant Pau Ermità, Maur Abat i Antoni Abat, respectivament. I si ho allarguem per davant i per darrere, tenim el 13 amb sant Hilari, el 21 de sant Fructuós, i sant Vicenç, el 22. Tots aquests sants coincideixen en lluir unes bones barbes espesses.Des del punt de vista climàtic, analitzant molts anys, es pot confirmar que gener sol ser el mes de l'any que fa més fred a Catalunya. Per tant, si unim el clima i la tradició religiosa, hi ha qui va atribuir el fred als sants barbuts de mitjans de gener. I així, tradicionalment, la setmana dels barbuts ha estat considerada la més freda de l'any.Tradició o no, mite o realitat, el cert és que aquesta setmana tornarem a patir fred arreu i haurem de tornar a tirar de bufanda i guants. L’anticicló continua instal·lat al país i avui les temperatures han tornat a baixar. De fet, en alguns punts han caigut 6 graus en relació a ahir. A més, les glaçades a l’interior i el Pirineu han estat generalitzades.La situació s’allargarà fins dijous, tot i que amb temperatures una mica més suaus. Llavors, arriba un sistema frontal que portarà núvols i algunes precipitacions.De moment, per això, i com deien els nostres avis: "Quan vénen els barbuts, vénen els freds cascarruts". O una altra: “Setmana dels barbuts, setmana d’esternuts”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)