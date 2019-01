Torra compareixerà la setmana vinent al Parlament per la situació dels serveis públics

Les protestes de finals d'any van motivar una petició de compareixença -avalada per tots els grups- de Quim Torra al Parlament per tal de donar explicacions sobre la situació dels serveis públics. La junta de portaveus ha decidit aquest dimarts situar aquesta intervenció del president de la Generalitat en el ple de la setmana vinent, el primer de l'any. La petició va rebre el suport, fins i tot, dels grups que donen suport al Govern -Junts per Catalunya (JxCat) i ERC-, que en el debat del 19 de desembre van indicar que Torra explicaria les accions de l'executiu destinades al sector públic.La demanda d'explicacions per part de l'oposició va arribar després de la setmana en la qual els metges van fer vaga i des de diversos grups es critiqués l'actuació de Torra, que va limitar les seves aparicions públiques. L'aturada dels metges va coincidir amb l'amenaça de vaga per part dels funcionaris, que finalment va ser desconvocada arran de l'acord amb el Govern pel retorn de la paga extra en els propers quatre anys.

