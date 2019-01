L'Ajuntament de Barcelona aprova en comissió crear un dentista municipal

La comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment aquest dimarts la creació del servei odontològic municipal. La mesura ha superat el primer tràmit amb els vots a favor de Barcelona en Comú, ERC, PSC, CUP i els regidors no adscrit Gerard Ardanuy i Juanjo Puigcorbé. Els grups municipals del PDeCAT, Cs i PP han votat en contra de la iniciativa.Durant el debat sobre la proposta, l'oposició ha criticat que el govern municipal vulgui tirar endavant el servei "sense tenir consens" amb el Col·legi d'Odontòlegs. Al seu torn, la comissionada de Salut de l'Ajuntament, Gemma Tarafa, ha assegurat que és una proposta que té "rigor" i "solidesa" i ha reiterat que el govern està "obert a continuar treballant amb el Col·legi d'Odontòlegs".La proposta planteja un nou servei d'odontologia municipal d'aquí a un any. Fins ara l'Ajuntament oferia un servei de dentista per a persones vulnerables derivades des de Serveis Socials i ara el govern municipal impulsa un servei per a tota la ciutadania que podria veure la llum a finals del 2019.L'objectiu és arribar al 12% dels barcelonins que, segons el consistori, no van al dentista perquè no poden pagar l'atenció mèdica. La salut dental és un dels àmbits menys coberts pel sistema general de salut i, en el cas dels adults, la sanitat pública només cobreix les extraccions de dents.Si s'acaba aprovant, el nou servei s'integrarà dins de l'empresa municipal Barcelona Serveis Municipals per no incomplir l'anomenada llei Montoro d'administracions públiques. Si el consistori hagués decidit crear una nova empresa municipal, l'estat podria haver-ho impedit basant-se en l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de les arques municipals.Serà un servei totalment municipal, que es prestarà a partir de la lliure concurrència i que es desenvoluparà sense cap subvenció pública.La diferència principal amb els operadors privats serà que el servei no buscarà tenir beneficis i això serà el que permetrà oferir preus assequibles, un 40% més barats que els actuals preus de mercat. "No farem competència deslleial sinó que oferirem uns preus ajustats", ha insistit la comissionada de Salut, Gemma Tarafa.Durant els primers sis mesos de funcionament, el servei oferirà els mateixos preus per a tota la ciutadania i al cap de sis mesos es valorarà si s'implanta una tarifació social. "Serà aleshores quan veurem si estem captant o no el 12% de veïns que no van al dentista per motius econòmics", ha dit Tarafa.Durant el primer any el servei disposarà d'un centre amb funcionament amb espai per atendre vuit pacients simultàniament. Hi treballaran quatre odontòlegs, nou auxiliars d'odontologia, tres higienistes, sis recepcionistes i una coordinadora de centre. El pla fet per l'Ajuntament preveu que al cap d'un any es disposi d'un altre centre amb les mateixes característiques.L'objectiu del govern municipal és poder atendre 36.000 persones a l'any però la primera meta és atendre'n 18.000 durant el primer any, quan només hi haurà un centre en funcionament.L'Ajuntament encara no ha decidit on s'instal·larà el servei però serà en un local de lloguer ubicat als districtes de No Barris, Sant Martí o Sant Andreu. Són els tres districtes amb rendes més baixes i, per tant, Tarafa preveu que sigui més fàcil captar el 12% de barcelonins que actualment no es poden pagar un dentista.Segons la comissionada, un altre dels objectius és evitar la proliferació de clíniques que "rebenten" preus a costa de treballar amb material en mal estat o de precaritzar els treballadors.Si s'aprova, Barcelona serà la primera ciutat de l'estat espanyol a disposar d'un servei d'aquestes característiques.

