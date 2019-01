L'«ABC» encén la xarxa amb una polèmica portada contra Catalunya

Així explica les coses l’ABC. No és fake. pic.twitter.com/U407cuvtES — Betona Comín 🎗 (@BetonaComin) 15 de gener de 2019

Avui @abc_es treu una portada que insulta tots els catalans. "El colpisme té premi" per les inversions de l'Estat a Catalunya, com si només hi hagués catalans independentistes i deixant abandonats els unionistes. Per ser catalans no es mereixen millors infraestructures i serveis. pic.twitter.com/1PfruvSBMh — Josep M Llauradó (@JosepMLlaurado) 15 de gener de 2019

Catalunya desatada. — José (@Jose1979HB) 15 de gener de 2019

Portada del ABC : 15 Enero 2019 - 27 Enero 1939 pic.twitter.com/Nzs22LKi1Y — El Racó de Pensar 🤔 Sant Esteve de les Roures (@sedlr_) 15 de gener de 2019

L'ABC considera que la proposta de pressupostos de Pedro Sánchez és un "premi" per a l'independentisme. Ho ha plasmat aquest dimarts en una portada que ha aixecat molta polseguera a la xarxa. En la primera plana del diari hi apareix un mapa d'Espanya, de nit, i on hi ha Catalunya, s'hi poden veure castells de foc. L'ABC emula així una celebració en territori català pels suposats gestos econòmics del president espanyol intentant guanyar-se el vot favorable d'ERC i el PDECat als comptes.La portada ha sigut objecte de polèmic aquest dimarts i ha generat tota mena de comentaris dels usuaris: des d'aquells més indignats amb la imatge fins a aquelles que han optat per tirar d'humor i ironia. Tot seguit, un recull.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)