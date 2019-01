El Grup Barnils analitzarà les notícies d'actualitat que continguin discursos discriminatoris

El Grup de Periodistes Ramon Barnils, amb el suport de l'Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència de l'Ajuntament de Barcelona, llencen aquest dimarts l'Observatori d'actualitat del discurs discriminatori als mitjans de comunicació. Amb l’objecte d’analitzar les notícies que continguin discursos discriminatoris, el portal web ofereix a periodistes i ciutadania eines i continguts per reflexionar sobre cobertures mediàtiques d’esdeveniments recents, ocorreguts en els dies o setmanes anteriors, susceptibles de reproduir discursos discriminatoris cap a col·lectius potencialment afectats per l’antigitanisme, l’aporofòbia, la islamofòbia, el racisme i la xenofòbia.L'Observatori publicarà també articles d'anàlisi de cobertures d'actualitat i tests on la ciutadania podrà autoavaluar la seva capacitat de detectar els discursos discriminatoris als mitjans de comunicació.Els continguts es penjaran periòdicament al portal web i quedaran a disposició d'aquelles entitats o mitjans de comunicació que vulguin replicar-los. Uns continguts que també posaran de relleu bones pràctiques en les cobertures mediàtiques que destaquen positivament pel seu tracte a la diversitat.L’objectiu de l’Observatori és facilitar a periodistes i ciutadania eines per reflexionar sobre com s’han cobert determinats fets recents, per incidir en les pràctiques periodístiques i donar eines per detectar i combatre els discursos discriminatoris. Com s’ha dit, les peces elaborades no només analitzen aquelles estratègies que poden fomentar el discurs discriminatori sinó que també visibilitzen bones pràctiques i ofereixen recomanacions i eines. L’equip del projecte treballarà conjuntament amb entitats que incideixen en l’àmbit de la no discriminació per suggerir temes a tractar o enfocaments a realitzar.“Sovint els processos de producció periodístics a les redaccions son frenètics i no permeten aturar i reflexionar”, apunta la coordinadora de l’Observatori, Maria Manyosa Masip. És per això que l’Observatori neix amb la voluntat de proporcionar als periodistes eines pràctiques per incorporar a les seves rutines. Un altre dels objectius de l’Observatori és “dotar la ciutadania de recursos perquè pugui detectar els discursos discriminatoris i fer-hi front”, fet clau per crear lectors crítics amb els mitjans de comunicació.L’Observatori d’actualitat del discurs discriminatori als mitjans de comunicació és un projecte del Grup de Periodistes Ramon Barnils amb el suport de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest és el tercer projecte del Grup de Periodistes Ramon Barnils relacionat amb els discursos discriminatoris. L’any 2016 es va dur a terme l’Observatori del discurs d’odi als mitjans, que va analitzar peces periodístiques publicades en mitjans digitals de línia editorial de dreta i extrema dreta. El 2017, l’Observatori del discurs discriminatori als mitjans va estudiar les versions digitals dels mitjans de comunicació generalistes, analitzant-ne continguts que fomenten els discursos discriminatoris.Amb l’elaboració dels dos projectes anteriors, el Grup Barnils ha format un equip de periodistes especialitzats en detectar i combatre el discurs d’odi i el discurs discriminatori als mitjans, que se centraran en aquesta ocasió en detectar discursos discriminatoris a les cobertures d’actualitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)