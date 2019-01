La marca Barcelona evoluciona: ciutat atractiva per als negocis, creativa i acollidora

"Som una ciutat diversificada. I continuem sent una ciutat atractiva per viure-hi. I, si tenim qualitat de vida, és que Barcelona és equilibrada". El tinent d’alcalde d'Economia i Treball, Gerardo Pisarello, ha sintetitzat amb aquesta reflexió la sensació que deixen al govern municipal els resultats d'una nova edició de l'estudi Barcelona als Ulls del món 2018, que recull l’evolució de la percepció de la ciutat a escala internacional des de l'anterior enquesta, feta el 2011. L'informe, elaborat a partir de 3.000 contactes amb persones que han visitat la capital catalana o hi resideixen, dibuixa una diversificació de la marca Barcelona: és ben vista per viure-hi però també progressa la imatge de ciutat interessant per als negocis, allunyada dels clixés històrics vinculats al concepte d'Espanya.Acompanyat de Núria Vila, responsable d’investigació de la consultora SUMMA Branding -que s’han encarregat de l’elaboració del treball-, Pisarello ha destacat l'evolució de la imatge projectada per la ciutat: "Barcelona no és número u en una sola cosa, però es bona en moltes coses". L'enquesta, que elabora un decàleg de la Barcelona desitjada, destaca que un 45% de les persones consultades no troba res "negatiu" de la ciutat, tot i que es consoliden reptes emergents com la massificació vinculada al turisme, i es detecta l'impacte global que van tenir els atemptats terroristes. La inseguretat i els preus cars també apareixen en el llistat de molèsties quan l'enquestat és interrogat sobre els problemes de la ciutat.En la relació d'aspectes positius, l'informe destaca que la ciutat apareix en el "radar dels que viatgen per fer negocis". En l'anterior enquesta no es percebia amb aquesta nitidesa la vinculació de Barcelona com a lloc idoni per a la inversió empresarial. El treball, que subratlla el potencial de creativitat i disseny associat a la marca Barcelona, també detecta el "bagatge" de la capital catalana en el terreny de la innovació: en subratlla la capacitat per atraure i desenvolupar indústria tecnològica, biomèdica i digital. El potencial turístic -inclosa la gastronomia i la cultura-, així com la capacitat per arrossegar inversions i negocis fa que la ciutat guanyi força en la captació de talent.

