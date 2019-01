El sector del taxi prepara demandes contra Uber i Cabify

Elpidio José Silva, Tito Álvarez i Luis Berbel a la roda de premsa del taxi Foto: Iván Beas

Els taxistes es preparen per un nou procés convuls. El sector ha anunciat aquest dimecres que presentarà diverses denuncies contra diferents col·lectius i administracions per la lluita que entoma contra les VTC. Les demandes es presentaran durant aquest mes tot i la decisió que la Generalitat prengui aquest pròxim divendres sobre el conflicte.Aquesta setmana presentaran una demanda civil per competència deslleial a Uber i Cabify; una querella criminal per possibles delictes de manipulació del peu mitjançant l'engany, el blanqueig de capitals, frau de llei i estafa massiva al llarg d'aquest mes contra els responsables d'aquestes companyies i a mig termini una altra per possibles danys patrimonials contra l'Estat per "omissió essencial" en el control de l'activitat de les dues empreses.En una roda de premsa a Barcelona, els representants del taxi, juntament amb l’advocat i exmagistrat Elpidio José Silva, han detallat la seva lluita en l’actualitat, la situació actual del conflicte i han denunciat les pressions per part d’empreses com Uber, i a qui anirà dirigida aquestes denuncies. Després de la roda de premsa de la patronal Unauto VTC de la setmana passada , el taxi considera que els informes fets són "erronis". "El 90% dels taxistes som autònoms i competim entre nosaltres. Ens estan robant la feina", ha etzibat Tito Álvarez, coordinador i portaveu d'Élite Taxi. El sector també ha enviat un missatge a la Generalitat mostrant la seva confiança en l'executiu davant la "difícil decisió que han de prendre divendres" i els recorden que "no pot ser que Uber o Cabify controlin el sector del transport".La Plataforma Integral del Taxi, Élite Taxi i el Sindicat del Taxi de Barcelona interposaran aquest mes tres demandes contra diversos col·lectius del sector de les VTC. La primera denuncia, que s’interposarà aquesta setmana, serà una demanda civil contra Uber i Cabify per "crear una trama per liquidar el sector del taxi". "Hi ha proves de que s’està creant una trama", ha conclòs Álvarez"Poques vegades s’ha vulnerat d’una manera sistemàtica un sector com el taxi", ha assegurat Elpidio José Silva. "Uber i Cabify pirateixen el sector. Hi ha una força dels lobbys que els controlen que vol liquidar el sector, i la Generalitat ha de solucionar a favor dels taxistes perquè és la seva competència".La segona denuncia serà una querella criminal contra Unauto VTC i les empreses del sector de les VTC per la creació d’aquesta trama. "Les VTC estan fent de taxi. Era per serveis molt particulars i actualment és el que no fan. Ens estan traient la feina", ha explicat Luis Berbel, president del STAC, el Sindicat del Taxi de Catalunya.Per últim, el sector denunciarà a l’administració espanyola per danys patrimonials. "Poc es parla que el taxi es lliure de la liberalització del transport públic", ha remarcat Álvarez. "Un reglament que es podria haver fet fa mesos i han trigat dos anys, intencionadament, per les pressions de les empreses VTC. Al final, han fet una llei descafeïnada que no compleixen", ha dit Berbel.A més, el sector del taxi està estudiant denunciar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) per aprovar mantenir la suspensió cautelar de l’AMB que restringia l’activitat d’Uber i Caibfy a Barcelona i també contra el Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) i l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) per prevaricació.Elpidio José Silva ha argumentat que el conflicte del taxi "no és una cosa actual". "Des de la crisi del 2008, especialment en països que han patit molt com Espanya, hi hagut un dèficit d’atenció, control i supervisió d’aquest sector. Això ho han aprofitat aquestes empreses per arrasar el sector".L’advocat ha culpat al govern del PP de "girar la cara al sector". "S’ha abandonat el sector del taxi als voltors. És un constant incompliment de les VTC que ha permès el conflicte que vivim". Els taxistes també culpen la situació política actual per "tancar les portes a les idees que molts tenien per millorar el tracte amb l’usuari".Silva també ha recordat que el que fan les VTC es competència deslleial. "Ha manipulat el mercat amb enganys i això és competència deslleial i està incomplint normes. El taxi no desapareixerà i no han de pagar res de res, com demanen les VTC". Berbel ha acabat la roda de premsa dient que és "un immens negoci especulatiu" i ha demanat al govern espanyol que cedeixin les competències a les comunitats autònomes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)