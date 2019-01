El PDECat i el PNB es presentaran en coalició a les eleccions europees

El PDECat i el PNB es presentaran junts a les eleccions europees del mes de maig. Així ho ha confirmat el president del Partit Demòcrata, David Bonvehí, en una entrevista a El Món a RAC1. La coalició s'estava coent des de feia setmanes i finalment aquest dimarts s'ha acabat de tancar. "Explorarem si altres partits nacionalistes d'Espanya s'hi avenen", ha explicat.Falta per decidir, a hores d'ara, qui encapçalarà aquesta llista. Jordi Turull es va oferir candidat a liderar-la, tal com avançar en exclusiva NacióDigital. Per a Bonvehí, l'exconseller de la Presidència seria "un bon candidat", però ha insistit que tots els noms hauran de passar pels processos interns del partit. La número dos de la candidatura, previsiblement, serà una candidata del PNB.Pel que fa a Barcelona, Bonvehí ha dit que Quim Forn podria ser un bon candidat per liderar la candidatura a l'alcaldia, tot i que ha recordat que Neus Munté és qui va guanyar les primàries. "Volem defensar la democràcia interna. Serà ella qui decideixi", ha afirmat, i ho ha reiterat quan se li ha preguntat per Elsa Artadi, que podria anar de número 2 a la llista.Bonvehí s'ha mostrat crític amb els pressupostos que ahir va presentar al Congrés el govern de Pedro Sánchez. "A hores d'ara hi presentaríem una esmena a la totalitat", ha admès el president del PDECat, i ha lamentat que la inversió a Catalunya no arribi a la disposició addicional tercera que marca l'Estatut."No veig que Sáncehz tingui ganes d'abordar el conflicte entre Catalunya i Espanya", ha dit Bonvehí, però ha insistit que cal abordar-lo en una taula de diàleg. Aquesta és, de fet, una de les condicions que va posar ahir Carles Puigdemont, juntament amb una mediació neutral, per donar suport a la tramitació dels comptes espanyols. "O les circumstàncies canvien o no podem avalar tot el que farà Sánchez durant un any", ha reblat el dirigent independentista.

