Nogueras, sobre els pressupostos: «De vot de confiança ja en vam fer un, i no en farem cap altre»

La vicepresidenta del PDECat i diputada al Congrés, Míriam Nogueras, ha advertit aquest dimarts el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que la seva formació “segurament” presentarà una esmena a la totalitat contra els pressupostos de l’Estat si no fa passos efectius per a la resolució del conflicte a Catalunya.En una entrevista a Els matins de TV3 l’endemà de la presentació dels comptes al Congrés, Nogueras ha assegurat que l’aprovació o no dels pressupostos “depèn de Pedro Sánchez” i de si fa o no una proposta política i “accepta seure a la taula a negociar amb mediadors neutrals”. “Això no depèn de nosaltres, està tot a les mans de Pedro Sánchez”, ha dit Nogueras, que ha qualificat de “molles” els pressupostos generals de l’Estat.Segons Nogueras, per al PDECat “el debat no són els pressupostos” de l’Estat, sinó la resolució del “conflicte” a Catalunya, i per tant cal “una voluntat ferma” per part del seu executiu per aportar solucions com, per exemple, acceptar la taula de negociació que va proposar l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.“És evident que si no accepten aquesta taula de negociació entenem que no tenen cap mena de ganes de resoldre el conflicte” sinó que “pretenen que es cronifiqui”, ha sentenciat Nogueras, que ha lamentat que el govern espanyol faci “gesticulacions que no es concreten en res”. “De vot de confiança ja en vam fer, i no en farem cap altre”, ha afirmat.La vicepresidenta del PDECat ha advertit que no es pot fer la seva formació responsable d’una possible caiguda del govern de Pedro Sánchez i ha afirmat en la mesura que el projecte és la independència la suposada ‘pluja de milions’ dels pressupostos són “molles”.“Tenim un deute històric de l’Estat que no s’ha complert, que expliqui Sánchez com pensa complir la llei”, ha afirmat abans de recordat que tots els governs de l’Estat des del 2006 s’han saltat l’Estatut. “Són recursos que no ens garanteixen que ens donin”, perquè “de cada 100 euros que l’estat pressupostos a l’Estat a Catalunya se n’executen el 67%”.Nogueras també ha apuntat que la seva formació encara no ha tancat les llistes de les eleccions, on treballa per fer candidatures “transversals”, ni tampoc a les municipals i europees, on “comptem amb Lledoners” que “haurà de tenir un paper rellevant”En tot cas ha descartat la possibilitat que l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont faci una nova oferta de cara a la llista per a les europees. “Puigdemont es va oferir per ser número dos de Junqueras”, “i no farà cap mes” oferta.

