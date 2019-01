​Uber comença aquest dimarts el seu servei a València

L'empresa Uber ha començat aquest dimarts, a partir de les 8 del matí, el seu servei de transport de passatgers a València, un servei operat per conductors professionals que costarà, de mitjana, un 20% més econòmic que el taxi, segons explica el Diari la Veu "El nostre objectiu és col·laborar amb els agents locals, inclòs el sector del taxi, per impulsar entre tots un nou model de mobilitat que permeti que, a poc a poc, cada vegada més gent deixe el cotxe a casa", ha afirmat Juan Galiardo, director d'Uber a l'Estat.Durant 2018, més de 670.000 persones van obrir l'aplicació d'Uber i van intentar viatjar amb la companyia al País Valencià. Per usar el servei, disponible en tota la ciutat de València, l'usuari tan sols ha de descarregar-se l'aplicació i registrar-se. Una vegada s'indica la destinació, l'aplicació mostra el preu final del trajecte, que de mitjana serà més d'un 20% més econòmic que el del taxi, de manera que l'usuari sap per endavant el que pagarà.El preu d'UberX a València és de 0,10 euros per minut i 1,20 euros per quilòmetre, amb un preu mínim de 3,50 euros i una quota de cancel·lació de 3,50 euros. Per poder registrar-se en la plataforma i operar a través d'UberX, els conductors han de complir diversos requisits, a més de disposar d'un vehicle amb autorització VTC, com ara estar donats d'alta en autònoms o constituïts en empresa i tindre assegurança vigent.Per viatjar amb UberX, l'usuari ha de descarregar-se l'aplicació i crear un compte. Per a iniciar el viatge, ha d'introduir-se la destinació i indicar el punt de recollida. A continuació, l'aplicació mostra els minuts que queden perquè el vehicle arribi al punt de recollida així com la foto del conductor i el model i número de matrícula del vehicle.Una vegada indicada la destinació, l'aplicació mostrarà el preu del trajecte i, en aquest moment, l'usuari podrà triar el mètode de pagament. Durant el trajecte, el passatger pot compartir la seva ubicació i temps estimat d'arribada amb familiars o amics. Si el passatger viatja acompanyat, podrà dividir automàticament el preu del trajecte amb els seus acompanyants. En arribar a la destinació, l'usuari rebrà immediatament un rebut del seu trajecte en el seu correu electrònic i podrà descarregar la factura en la pàgina web d'Uber.

