Ja són 17 els detinguts en l'operatiu antiterrorista dels Mossos a Barcelona i Igualada

Els Mossos d'Esquadra ja han detingut almenys 17 persones en l'operació antiterrorista que estan portant a terme a Barcelona i al municipi d'Igualada des de primera hora del matí. Fonts de la investigació han explicat a l'ACN que el grup tenia la intenció d'atemptar a la capital catalana, tot i que es desconeix encara si els seus integrants estaven preparats per fer-ho. Segons El Periódico , cinc dels detinguts estaven molt radicalitzats.Una de les detencions s'ha fet a la capital de l'Anoia i dues a Barcelona, una al barri Gòtic i una altra al del Clot. La resta de detencions s'han fet també a la capital catalana. En total s'estan fent sis entrades simultànies i es preveuen una vintena de detinguts. L'operació porta per nom "Alexandria".Aquest dispositiu contra el gihadisme és fruit d'una llarga investigació de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra relativa als delictes de terrorisme, contra el patrimoni, salut pública i organització criminal.L'operatiu està tutelat pel jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional, ha informat la policia a través de Twitter. Hi ha més de 100 agents de diferents unitats que hi participen.No tots els detinguts passaran a disposició de l'Audiència, ja que a alguns se'ls imputen delictes comuns. Els que viatgin a Madrid ho faran dijous, han explicat fonts de la investigació. El jutge encarregat del cas és Manuel García Castellón.

