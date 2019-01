VÍDEO Maragall respon amb humor les bromes de Toni Soler sobre la seva edat

Ara sóc més de moto o bicicleta (elèctriques, és clar!). El carro ja només el faig servir per les grans ocasions. Visca els Tres Tombs!!



Les piruetes te les deixo a tu, @soler_toni. Fer esport (...i un xic d’humor) va bé a tothom! https://t.co/WprvAP5KqJ — Ernest Maragall i Mira (@ernestmaragall) 14 de gener de 2019

El candidat d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha fet gala del seu bon humor i ha respost la broma de Toni Soler sobre la seva edat. Soler, al programa Està passant de TV3, ha parlat de la campanya electoral de les municipals i s'ha fet ressò de les paraules de Maragall sobre un possible acord amb els comuns. Ara per ara, les posicions estan allunyades, i el candidat republicà ha assegurat que "queda molt de camí" i que no s'avançarà "amb piruetes electorals".Soler s'ha enganxat a aquestes paraules i ha dit que Maragall no està per piruetes electorals "ni per les altres piruetes". Tot i així, l'humorista ha recalcat la "desimboltura" que el líder d'ERC té sobre un carro. "Va ser el seu primer vehicle", ha ironitzat Soler, acompanyat d'una fotografia humorística.Al seu torn, Maragall s'hi ha tornat per Twitter: "Ara sóc més de moto o bicicleta (elèctirques, es clar!). El carro ja només el faig servir per les grans ocasions". Així, Maragall ha recordat que va participar als Tres Tombs aquest cap de setmana. "Les piruetes te les deixo a tu, Toni. Fer esport (i un xic d'humor) va bé a tothom", ha afegit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)