El PSC denuncia tres atacs vandàlics a la seu de Ripoll

La propera vegada que la CUP, Arran, Endavant i tutti quantit ens volgueu fer una visita, aviseu abans. Dins hi solem tenir coles, birres i patatetes. Compartint-les es poden generar debats de força més nivell que no pas empastifar parets. #Ripoll pic.twitter.com/ecktgZegoL — Anna-Belén Avilés (@AB_Aviles) 19 de septiembre de 2018

El darrer atac es va produir durant el passat Nadal Foto: Isaac Muntadas

El grup comarcal del PSC del Ripollès ha denunciat que la seva seu de Ripoll, ubicada al passeig Sant Joan del municipi, ja ha patit tres atacs vandàlics en els darrers temps. Així ho ha explicat la regidora socialista al consistori, Anna-Belén Avilès (Fem Ripoll-CP), en una roda de premsa aquesta tarda davant del local. ''Fem públic el nostre malestar per l'enrariment de la convivència, no només a Ripoll; sinó també a la resta de Catalunya, que han provocat aquests atacs'', ha exposat.Cal recordar que el darrer atac que va patir la seu dels socialistes de Ripoll, es va produir el passat dia de Nadal. Arran, l'organització juvenil de l'esquerra independentista al Ripollès, va reivindicar l'acció a través de les xarxes socials. En aquella ocasió, aquest col·lectiu va escriure, amb pintura negra, les paraules ''Tombem el Règim'' a la persiana del local i va signar amb el seu logotip. A més, els responsables de l'atac van llançar pintura groga a la façana, als plafons del partit i al terra.Pel què fa als altres dos atacs, el penúltim d'ells es va produir el passat 18 de setembre. Llavors, Arran, juntament amb Endavant, la CUP i altres formacions de l'esquerra independentista, van enganxar amb cola dos cartells vermells -ara ja descolorits- a banda i banda de la persiana del local on s'hi podia llegir en gros el lema ''Als Països Catalans, Autodeterminació''. Avilés, a través del Twitter, va convidar els autors dels fets a venir a la seu dels socialistes per tenir debats del què fos falta ''de força més nivell que no pas empastifar parets''. En canvi, la primera bretolada consistent en arrencar el plafó on hi havia el cartell de partit no va ser reivindicada per ningú i; per tant, se'n desconeix l'autoria.Avilés ha reiterat que, des del seu partit, sempre han defensat ''la batalla de les idees i les paraules'' i ha condemnat aquests atacs vandàlics, que ''es fan per assenyalar aquell que pensa diferent de les idees del 'processisme'''. De moment, els PSC del Ripollès ha descartat presentar una denúncia per aquests fets als Mossos d'Esquadra per una qüestió de responsabilitat política i per no contribuir a ''l'enrariment de la convivència a Ripoll''. La portaveu dels socialistes de la vila ha recordat que, en un poble com Ripoll, tothom es coneix.Amb tot, Avilès no ha descartat que, ''com a representant a Ripoll de les persones contràries a la independència de Catalunya'', sí aquests atacs continuen, podrien presentar una denúncia als Mossos. I, tot i que encara no s'ho han plantejat, tampoc descarten dotar el local amb algun tipus de mesura de seguretat, però primer ho parlaran amb el partit.Avilés ha volgut reiterar el seu agraïment als partits del consistori pel suport que li van mostrar en forma d'acord durant el darrer ple de l'Ajuntament i ha subratllat el suport processat pel regidor de la CUP, Santi Llagostera. ''La convivència és prioritària entre tots els membres del consistori. A més, és un valor bàsic de la democràcia, la qual es reivindica molt des de segons quins partits però després assenyalen amb el dit a qui pensa diferent'', ha apuntat. La portaveu socialista ha reivindicat l'actitud de ''tolerància i respecte'' que sempre han tingut els altres regidors del consistori.Avilés també ha volgut emfatitzar que, en el seu entorn, hi ha problemes de convivència i ho ha exemplificat dient que hi ha certs temes -tot allà relacionat amb els procés polític d'independència- que s'han tornat tabú en les converses amb familiar o amics. ''Qui no ho vulgui reconèixer o té un entorn sociològicament molt limitat o menteix al ciutadà'', ha asseverat. La membre del PSC ha dit que en determinats grups de WhatsApp ja no es toquen aquests temes per no generar un conflicte o divisió interna ''i quan no pots parlar d'un tema és que hi ha un problema de convivència clar''.Arran de l'imminent inici del judici contra els líders del procés independentista i, sobre un possible increment dels atacs, Avilés ha desitjat que els autors dels atacs reflexionin després d'aquesta denúncia pública i ha reiterat que des del seu partit no creuen que els líders independentistes hagin d'estar en presó preventiva. ''El nostre secretari general, Miquel Iceta, va dir que no creia en la judicialització de la política'', ha assegurat. En definitiva, Avilès ha desitjat que aquests atacs quedin com una anècdota.

