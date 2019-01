Operatiu antiterrorista dels Mossos a Barcelona i Igualada

Operació policial antiterrorista en marxa.

Estem duent a terme 6 entrades i perquisicions a les localitats de Barcelona i Igualada pic.twitter.com/laSTfc3x7T — Mossos (@mossos) 15 de gener de 2019

Els Mossos d’Esquadra porten a terme un operatiu antiterrorista des de primera hora del matí, tal com ha anunciat el cos al seu Twitter. L’actuació té lloc a Barcelona, amb cinc escorcolls al barri Gòtic, i a Igualada, amb un.L'operació és fruit d'una llarga investigació de la Comissaria General d'Informació, tutelada pel Jutjat Central número 6 de l'Audiència Nacional. L'objectiu és desarticular un grup gihadista que tindria capacitat per cometre atemptats.Alguns dels membres del grup també tenen vinculacions amb la delinqüència comú. Segons diversos rotatius, es dediquen al robatori i les principals víctimes són els turistes de Barcelona. Aquest és la seva principal font de finançament.Els Mossos preveuen diverses detencions. De moment, ja hi ha un detingut a Igualada, segons el portal 3/24 . L'operatiu no té res a veure amb l'alerta terrorista que aquest Nadal hi va haver a Barcelona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)