Torra, als EUA: «La comunitat internacional ha d'actuar amb urgència a Catalunya»

Sala plena a Stanford per la conferència-debat amb el President @QuimTorraiPla i el Dr @ClayborneCarson, director de l’Insititut Martin Luther King.



“Self-determination and civil rights: a Catalan perspective” pic.twitter.com/HtdACDrXvZ — Aleix Sarri Camargo 🎗 (@aleixsarri) 14 de gener de 2019

"La resistència no violenta és la més poderosa de les armes que poden utilitzar els pobles oprimits per canviar el món", cita Torra en referència a unes paraules de Luther King

"Defensar el dret a l'autodeterminació de Catalunya es troba en l'interès propi geopolític dels Estats Units i Occident", indica el president

Crida des dels Estats Units a la comunitat internacional per tal que hi hagi una mediació que desemboqui en un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. Aquest és el principal missatge que ha llançat aquest dilluns el president de la Generalitat, Quim Torra, en una conferència a la universitat californiana d'Stanford convidat per l'Institut Martin Luther King. "Demano a la comunitat internacional que actuï, actuï amb urgència i participi en una mediació internacional que permeti al poble català reconèixer eficaçment l'exercici del nostre dret a l'autodeterminació", ha expressat Torra.El dirigent independentista ha aprofitat per repassar la situació de repressió a Catalunya -presos, exiliats i proximitat del judici al Tribunal Suprem-, i ha volgut deixar clar que la societat catalana no acceptarà una sentència condemnatòria. "No cooperar amb la injustícia és una obligació moral", ha recalcat Torra, que ha invocat les "semblances" existents entre els Estats Units i Catalunya per demanar suport. "Els EUA poden mirar a Catalunya com un alumne avançat dels seus propis principis. El món occidental no pot permetre la supressió per la força d'un moviment democràtic com el nostre. La tolerància envers els mètodes autoritaris només reforça els estats autoritaris", ha indicat al llarg de la conferència."Aquí als Estats Units, on es valora la llibertat i la dignitat dels pobles, vull proclamar amb tota la meva esperança i convicció que arribarà el dia en què Catalunya aconseguiria la condició d'Estat, i això no serà el final dels nostres esforços, sinó un nou inici", ha assenyalat Torra, que ha citat en nombroses ocasions l'exemple de Martin Luther King i ha posat de manifest com hi ha reminiscències del franquisme impregnant les institucions de l'Estat. "Es preserven relacions de poder de l'anterior règim", ha constatat el president de la Generalitat, que avui dimarts prossegueix amb el viatge.El president de la Generalitat ha volgut interpel·lar la població nord-americana, teixint referències entre el procés català i el moviment que va portar la independència de les 13 colònies al segle XVIII. "Avui, Catalunya, com anteriorment va fer Amèrica, vol aconseguir el dret a ser un Estat i defensar els drets civils de la seva gent". Torra ha volgut recordar les paraules de diferents dirigents polítics i civils americans, com Woodrow Wilson, Bill Clinton, Francis Fukuyama o el mateix Martin Luther King."La resistència no violenta és la més poderosa de les armes que poden utilitzar els pobles oprimits per canviar el món", ha citat Torra, sobre les paraules del líder pels drets civils dels afroamericans. També ha volgut recordar com Clinton, expresident dels EUA, "va reconèixer el poble català com a democràtic, tolerant i obert de mentalitat". "El món serà o català o talibà", va dir Clinton, com ha recordat el dirigent català."En temps de creixent autoritarisme, defensar el dret a l'autodeterminació de Catalunya es troba en l'interès propi geopolític dels Estats Units i Occident. És en el propi interès d'Amèrica defensar els defensors de les idees polítiques per mitjans democràtics i protegir les nacions petites i defensar el principi d'autodeterminació que és el nucli de la seva pròpia existència nacional", ha remarcat el dirigent independentista.Mentre hi hagi presos polítics, exiliats i "els drets del poble català segueixin sent negats", ha indicat el president, "la porta romandrà oberta als països autoritaris perquè se sentin justificats per reprimir les seves minories nacionals".

