Torra, a l'Open Arms: «Els nostres ports estaran sempre oberts»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat aquest dilluns al vespre que els ports catalans estaran "sempre oberts" encara que "el permís per entrar a aigües pròpies depengui de l'Estat espanyol".Torra s'ha referit d'aquesta manera a la polèmica encetada pel Ministeri de Foment, que ha impedit que el vaixell de l'ONG Proactiva Openarms emprengui viatge cap a Líbia. El president de la Generalitat afirma en una piulada a Twitter que ha parlat amb un dels fundadors de l'entitat, Òscar Camps, per "reiterar-li" que la Generalitat està "treballant políticament a tots els nivells per defensar els drets humans".El govern espanyol bloqueja la propera missió de rescat El capità marítim de Barcelona, que depèn del ministeri de Foment, ha denegat el despatx de sortida -que necessiten tots els vaixells per sortir de port- per a la missió que tenia prevista iniciar la nau de la ONG Interactiva Open Arms el passat 8 de gener en costes líbies. El denega adduint, com a principal argument, que altres estats implicats no li garantirien un port segur, en cas que rescati immigrants naufragats.Òscar Camps considera: "Sánchez té por de la ultradreta" El director de l'ONG, Òscar Camps, critica els arguments que fins ara han rebut de la Capitania Marítima , l'òrgan dependent del ministeri de Foment que s'ha negat a despatxar el vaixell, és a dir, a donar-li permís per salpar. "Fa dos anys i mig que fem feina amb aquest vaixell i no havíem tingut mai aquest problema", recorda.En declaracions a, el director de Proactiva Open Arms lamenta que el ministeri no ha volgut reunir-se amb l'ONG i explica que fins ara no han obtingut cap resposta del govern espanyol a les seves reclamacions. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat aquest dilluns que l'Ajuntament s'ha posat a disposició de l'ONG badalonina Proactiva Open Arms, després que el capità marítim de Barcelona -que depèn del ministeri de Foment- govern espanyol hagi denegat permís al seu vaixell Open Arms per salpar del port de la capital catalana, bloquejant així la seva pròxima operació de rescat.Colau, no obstant, encara no s'havia posat en contacte amb l'executiu espanyol en el moment de fer aquestes declaracions. "Estem disposats a contactar-hi", ha assegurat l'alcaldessa, que ha recordat que per ara és l'ONG qui està en contacte amb l'administració estatal.

