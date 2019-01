Del Corredor Mediterrani als peatges: les inversions pressupostades per Foment

La inversió en infraestructures a l'Estat farà un salt important aquest 2019, segons els pressupostos presentats aquest divendres , els quals destinaran un major tros del pastís a Catalunya per intentar aconseguir l'imprescindible vot de l'independentisme per aprovar els comptes. El grup de Foment prioritza la inversió en la xarxa ferroviària per damunt de les altres, ja que aquesta rep el 73,7% de les inversions en infraestructures a Catalunya, segons un document del ministeri al qual ha tingut accésEl govern espanyol argumenta en aquest document que compleix la disposició addicional tercera de l'Estatut i situa en el 19,2% el pes de la inversió total d'infraestructures a Catalunya. Aquest còmput, però, inclou 143,5 milions de despesa previstos per les filials portuàries, els quals -malgrat que aquests ens tenen participació majoritària de Ports de l'Estat- no estan inclosos en els pressupostos de l'Estat. Sense aquesta quantitat, per tant, els comptes preveuen a Catalunya el 18,1% de la inversió en infraestructures, un percentatge proper al 19,2% del pes del PIB de l'Estat que representa, però lleugerament per sota.Aquest document del ministeri també xifra en 2.435,2 milions la despesa total del grup Foment a Catalunya (un 64,1% més que l'aprovada el 2018) i afirma que, pel que fa a les inversions, Catalunya és el cinquè territori que en rep més per habitant (281,28 euros per persona). Sigui com sigui, la inversió ferroviària és, sens dubte, la més destacable i, dels 1.875,16 milions previstos, 1.381,7 són per a ferrocarrils. Una quantitat un 96,3% major que l'any passat i concentrada en els trens de rodalies -Adif, que gestiona vies i estacions, fins i tot preveu multiplicar per 9 la inversió-.Per a la renovació i millora o ampliació de la capacitat de les línies de Rodalies, els pressupostos contemplen 650,9 milions tant per a infraestructures, vies, electrificació, instal·lacions de seguretat i comunicacions com per a soterrament de vies. Aquí estan incloses, per exemple, el desdoblament de la línia R3 entre Parets i La Garriga, així com l'ampliació de la capacitat de la línia 1 i de la línia 2, i els accessos a l'aeroport del Prat i millores a més de 25 estacions. També la integració urbana (soterrament de vies) de l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat.Els pressupostos preveuen també una nova empenta al Corredor Mediterrani, pel qual estan previstos 368,2 milions d'euros. D'aquests, 25 milions serien per continuar els treballs d'accés ferroviari definitiu al Port de Barcelona, així com 319,6 més són per a la implantació de l'ample estàndard amb un tercer carril entre Castellbisbal i Vilaseca. Destaquen també els 251 milions addicionals per continuar les obres de l'entorn de La Sagrera. Amb tot això, Catalunya és el tercer territori amb més inversió ferroviària per habitant.El ministeri subratlla que, per tercer any consecutiu, l'Autoritat Portuària de Barcelona és, amb 106,3 milions, la primera de l'Estat quant a inversió, per bé que, a nivell autonòmic, Andalusia supera Catalunya. De fet, la inversió prevista en els pressupostos del 2019 (130,9 milions) és lleugerament inferior a la dels del 2018 (143,5 milions), però l'any passat no es va invertir tot allò previst (la liquidació es preveu de 95,4 milions).Entre les actuacions al port de Barcelona, destaca la tercera fase de l'ampliació del moll adossat (15 milions) o el nou accés ferroviari (9,1 milions) i l'obra civil "nou Syncrolift moll Catalunya" (4,2 milions el 2019). A Tarragona, s'hi destinaran 2,3 milions a la terminal intermodal zona centre. El document també cita inversions alienes a Barcelona de 175,1 milions i a Tarragona de 45,4 milions.En el capítol de carreteres, la inversió prevista és de 152,2 milions, 70 dels quals estan destinats a manteniment i millora de la seguretat vial. Destaca el fet que es recull el compromís d'aixecar el peatge de l'AP-7 entre Tarragona i Alacant a partir del 31 de desembre d'aquest mateix any. També els 14,7 milions per desviar els camions de les carreteres N-II, N-240 i N-340 cap a l'AP-2 i l'AP-7 a Catalunya i al País Valencià, així com els 4,2 milions per abaratir peatges de la xarxa d'autopistes estatals.Pel que fa a obres concretes, s'hi inclouen des de 14,2 milions per acabar la variant de Vallirana, fins als 19 milions per a l'autovia orbital de Barcelona entre Olesa i Viladecavalls, així com 14,2 milions per a l'enllaç de Vidreres de la N-II.La inversió aeroportuària creix un 16,5%, fins als 76,3 milions, situant-se Catalunya com la quarta amb més inversió en aquest camp. La major part de la despesa d'Aena l'acapara el recentment rebatejat aeroport del Prat, amb 49,8 milions, amb actuacions a les dues terminals o la remodelació de l'edifici dic sud de la T1 i de la plataforma d'estacionament. L'aeroport de Girona rebrà 5,9 milions, el de Reus, 5,8 milions, i el de Sabadell, 0,2 milions.Pel que fa a Enaire, invertirà 14,6 milions a Catalunya, bona part per al control aeri de Barcelona/Gavà, amb millores en el sistema de navegació (5,1 milions) o el manteniment i equipament dels sistemes (5 milions). A Girona i Tarragona, en canvi, hi destinarà poc més de 0,1 milions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)