Un senador californià promourà les relacions entre Catalunya i Silicon Valley

El senador demòcrata al congrés de l'estat nord-americà de Califòrnia Jerry Hill s'ha compromès aquest dilluns a "promoure" les relacions bilaterals empresarials entre Silicon Valley i Catalunya. Segons fonts de Presidència, en una trobada entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i Hill a San Mateo (Califòrnia), els dos dirigents s'han emplaçat a "fer créixer" els negocis entre els dos territoris. De fet, Hill s'ha mostrat interessat en visitar Catalunya per conèixer "possibilitats de negoci".Tot i que en declaracions als mitjans, Hill ha evitat posicionar-se al voltant del conflicte català durant la reunió amb el cap del Govern li ha traslladat que "n'era conscient". El cap del Govern s'ha reunit durant mitja hora amb el dirigent demòcrata, en un districte que aplega bona part de la península de Silicon Valley amb les principals companyies.Tant Hill com Torra han comparegut davant la premsa en una breu intervenció i han celebrat les col·laboracions entre el país i l'estat nord-americà. "Ens honora la col·laboració que confiem que podrem mantenir i fer créixer, tant per les empreses catalanes com per les californianes. Som socis en aquest àmbit i volem assegurar-nos que tots dos tindrem èxit", ha manifestat Hill.Per la seva banda, el president català ha agraït la visita i ha indicat que un dels motius del viatge als EUA d'aquesta setmana és fer més "fructífer" els acords entre les dues bandes per tal d'impulsar noves inversions americanes a Catalunya i l'establiment d'empreses i professionals catalans a Califòrnia. "Agraeixo la predisposició de l'estat americà a ajudar-nos i a tirar endavant", ha concretat.Preguntat per un periodista, Hill ha declinat referir-se a l'exercici al dret a l'autodeterminació que Torra defensa en la gira pels EUA. "El meu objectiu avui és parlar de les oportunitats econòmiques que tenim i podem compartir entre Catalunya i Califòrnia. Crec que tenim interessos comuns, en el terreny empresarial. Hi ha bones oportunitats i ens volem assegurar que les podrem mantenir i ampliar", ha respost el senador.

