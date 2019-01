ENQUESTA Qui t'agradaria que fos el candidat de JxCat/PDECat/Crida a les eleccions europees?

Les eleccions europees del proper 26 de maig tindran molt a veure amb el context de repressió contra l'independentisme. Oriol Junqueras serà el candidat d'ERC i Diana Riba, parella de Raül Romeva, l'acompanyarà com a número dos. En el cas del PDECat, sense candidat definit, el cap de cartell també pot acabar provenint del centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada. Segons diverses fonts consultades per NacióDigital, Jordi Turull s'ha ofert per liderar la candidatura dels nacionalistes al Parlament Europeu. El PDECat va engegar en el consell nacional del 20 de desembre el procés de primàries internes per escollir cap de cartell als comicis comunitaris.

