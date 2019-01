No deixar ningú content

El govern del PSOE va dir, primer en privat i després en públic, que els pressupostos complirien amb la disposició addicional tercera de l'Estatut, que fixa que la inversió en infraestructures ha de ser l'equivalent al pes del PIB català sobre l'espanyol, és a dir, un 19,2%. Dissabte Pedro Sánchez va ser a Barcelona i va evitar concrecions i ahir, quan els comptes van arribar al Congrés, es va constatar que la inversió puja força al nostre país però no el que toca , per més que es vulgui fer alguna trampa sumant-hi vells deutes que ha reconegut el Suprem. La inversió total territorialitzable arriba al 16,8%, una millora notable -veníem dels comptes "de guerra" de Mariano Rajoy- que l'equipara al pes poblacional, i la d'infraestructures s'enfila al 18,1% si sumem el que preveuen gastar-se el Ministeri de Foment i les seves empreses públiques.És una xifra que no deixa ningú satisfet. La premsa de Madrid i els partits de la dreta parlen del pagament d'un xantatge per part de Pedro Sánchez a l'independentisme. I els partidaris de negociar i fins i tot de votar els comptes a ERC i al PDECat i la Crida, que també hi són, es queden sense arguments perquè no s'arriba al que l'Estatut fixava com a tracte just. Ahir les direccions dels republicans i els neoconvergents, que es van reunir a la Casa de la República de Waterloo amb Puigdemont, van mantenir-se ferms malgrat l'increment del 52% en la inversió i van insistir en que més que de números del que es tracta és de fer una oferta política Els pressupostos són millors, però ni la inversió ni els gestos són suficients, si és que Pedro Sánchez vol aprovar-los. Us deixo tres bones informacions per formar-vos la vostra opinió. D'una banda el detall de com s'invertiran els diners a Catalunya (els trens s'enduen gran part del pastís), que signen, de l'altra com es reparteixen les partides entre ministeris i, finalment, sobre la posició dels partits independentistes , de qui depèn l'aprovació. Avui la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, presentarà les inversions territorialitzades a Girona i farà valdre la seva experiència política per pressionar el bloc republicà.



Cuixart no es talla. Després que NacióDigital publiqués en exclusiva diumenge l'escrit de defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva al Tribunal Suprem -amb un to marcadament polític i d'al·legat-, l'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, va fer el mateix ahir. L'escrit de defensa de Cuixart, però, és una llista d'acusacions directes a l'Estat i als tres poders que l'articulen. I en comptes de defensar-se de res, el president d'Òmnium es reafirma i planteja una desena de vulneracions de drets i llibertats. "Jordi Cuixart exerceix, ha exercit i exercirà, des de la no-violència, sempre que sigui necessari, la desobediència civil, un instrument perfectament legítim en una societat democràtica", destaca el document. Ho explica en aquesta informació Aida Morales. Avui Jordi Pina presentarà els escrits de Jordi Sànchez, Josep Rull, Quim Forn i Jordi Turull. Per cert que aquest últim (us ho va explicar Oriol March ahir a la tarda en exclusiva) s'ha ofert al PDECat per ser cap de llista a les europees, cosa que també agradaria al lletrat Jaume Alonso Cuevillas i per la que no s'ha descartat Ramon Tremosa.



Així és el nou PP. Divendres, el PP celebrarà una convenció de rearmament ideològic sota el lema Espanya en llibertat, que vol ser la posada en escena de Pablo Casado. Serà després que s'hagi tancat un pacte amb Ciutadans i amb Vox a Andalusia i quan ja es coneixen la majoria de candidats del partit al maig. La marca Casado no s'ha notat en un increment de vots (a Andalusia n'ha perdut 400.000 i set escons) però sí en el segell ultraconservador. A Madrid és on Gènova té més por a la tenalla Ciutadans-Vox i aposta per candidats joves, com Isabel Díaz Ayuso a la Comunitat o José Luis Martínez-Almeida a l'alcaldia, forjats per l'aznarisme i el lideratge d'Esperanza Aguirre, del tot predisposats a ser pràctics per governar i abraçar-se amb les altres dretes. Pep Martí us explica en aquest reportatge com són els "joves turcs" de la renovada vella dreta espanyola.



L'habitatge, un dret. La llei facilita els desnonaments de les persones que no poden pagar la hipoteca o el lloguer. I fins i tot permet fer-ho sense previ avís per evitar d'aquesta manera que piquets antidesnonaments parin els peus a la policia judicial. A Barcelona, els desnonaments "oberts" (per sorpresa) s'han multiplicat per sis. Ho explica en primícia Andreu Merino en aquesta informació. Els poders públics poden regular sectors que ofereixen particulars o empreses, des del taxi a la llum, però estan fracassant amb un dret bàsic com és el de l'habitatge, liberalitzat i víctima de l'especulació. El parc públic és del tot insuficient. Sense concert de les administracions i voluntat d'intervenir -ara que la sortida de la crisi ens deixa clar que treballar no vol dir necessàriament poder-se pagar un lloguer o una hipoteca- és impossible reconduir-ho. En any electoral tocaria que els partits posessin mesures concretes sobre la taula i treballessin per fer front comú per canviar lleis que no protegeixen a qui menys ho necessita. De moment el PSOE es dedica a saltar-se els acords amb Podem sobre aquest assumpte. En relació als desnonaments oberts fa avui una roda de premsa la plataforma que els combat a la Ciutat de la Justícia.

El sector agroalimentari té cada cop més pes a la nostra economia. Manipulem, distribuïm i consumim aliments, però cada cop som més forts en la ramaderia i menys en l'agricultura. I cada dia que passa és més difícil viure'n i fer-la competitiva i això té una afectació directa en els hàbits de consum i la dieta. D'això anava eld'ahir, D'on ve el que mengem?, que presentava la incompatibilitat, per ara sense resoldre malgrat algunes experiències de tipus cooperatiu, entre els productes ecològics i de proximitat i els preus competitius de les grans superfícies. El podeu recuperar aquí Canvis a l'Ara. El fins ara conseller delegat,, que el 2013 es va incorporar al diari de Ferran Rodés procedent del sector bancari, va anunciar ahir a la redacció que plegava. García-Ruiz no ha pogut fer entrar el rotatiu en beneficis però sí que ha aconseguit incrementar-ne el nombre de subscriptors i la facturació publicitària. L'economista, un dels impulsors del Col·lectiu Emma, dedicat a difondre el procés català a la premsa internacional, deixa el càrrec vacant. L'any 2016 la substitució a la direcció de Carles Capdevila per Esther Vera, provinent del govern d'Artur Mas, ja va implicar canvis en la línia editorial. En les pròximes setmanes hi pot haver moviments accionarials al diari.Tal dia com avui de fa 41 anys, el 15 de gener de 1978,. L'incendi va ser provocat i se'n va culpar afiliats a la CNT. Quatre d'ells van morir en un sinistre que va desprestigiar enormement el moviment sindical llibertari, que mirava de recuperar la força del primer terç del segle XX. Sobre la possibilitat que fos un atemptat de bandera falsa organitzat per aparells de l'Estat en va escriure aquest interessant reportatge a la secció Altres BarcelonesEl 15 de gener de 1929 -avui hauria complert 90 anys- naixia a la ciutat d'Atlanta, a l'estat nord-americà de Geòrgia,, religiós i activista en favor dels drets civils dels negres. El seu activisme li va valer rebre, el 1964, el Premi Nobel de la Pau, després d'anys de mobilitzacions i pressió al poder polític. Quatre anys després moriria assassinat. De Luther King encara se'n recorden alguns discursos, com el famós "I have a dream", on va dibuixar l'ideal d'una nació sense discriminacions. En aquest reportatge d'Informe Semanal, a TVE, en podeu repassar la seva trajectòria. Aquesta matinada el president de la Generalitat, Quim Torra, ha dictat una conferència sobre la situació catalana a la seu de la institució acadèmica que en preserva el llegat a la Universitat Stanford.

