Junqueras diu que els pròxims anys de la seva vida «no seran fàcils» però vol que «serveixin per a una causa»

El president d'Esquerra i cap de llista del partit a les eleccions europees, Oriol Junqueras, admet en un article a Euractiv que els pròxims anys de la seva vida "no seran fàcils". "Però vull ser clar, vull que serveixin per a una causa", afegeix defensant que l'objectiu serà "aconseguir una Catalunya lliure dins d'una Europa democràtica i federal guiada pels valors de la llibertat, la igualtat i la fraternitat".En l'article, el líder d'ERC empresonat es reivindica com a federalista europeu i aposta per unes institucions comunitàries més "democràtiques".A més, Junqueras adverteix que Europa es troba en una "cruïlla". D'una banda, diu, hi ha cada vegada una dreta "més extrema" que anhela "enfortir" els estats en detriment de les institucions, "tancant fronteres". De l'altra, hi ha una esquerra federalista europea "moderna, republicana, internacionalista"."El republicanisme a Catalunya és inseparable del catalanisme i el federalisme europeu", conclou el president d'ERC, destacant que els tres corrents han estat connectats històricament "al mateix desig per la llibertat individual, la justícia social i la germanor entre pobles".

