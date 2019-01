La solidaritat de Blas Infante a Lledoners

Un grup de professors i activistes socials andalusos visitarà aquest dijous els presos polítics de Lledoners per expressar-los la seva solidaritat i el rebuig de la repressió i la presó preventiva. Es tracta d'Isidoro Moreno, catedràtic emèrit d'Antropologia i membre de l'entitat Assemblea d'Andalusia; el catedràtic d'Economia Aplicada Manuel Delgado; la professora de la UAB Rocío Medina; Pablo María Fernández, professor d'institut i membre de l'Associació Pro Drets Humans d'Andalusia (APDHA); Francisco Casero, exsecretari general del Sindicat d'Obrers del Camp (SOC) i president de la Fundació Savia pel Compromís i els Valors, i l'economista Antonio Aguilera. En un escrit que han redactat , expressen la "la solidaritat amb els drets del poble català a decidir lliurement com organitzar la seva vida en comú i de quines estructures polítiques dotar-se", denuncien "la vergonya de la presó col·lectiva i l'acusació de rebel·lió contra polítics elegits democràticament i líders d'organitzacions de la societat civil", als quals consideren com a "ostatges de l'estat espanyol", que prepara per ells "càstigs exemplaritzants per espantar els defensors dels drets col·lectius no només de Catalunya sinó de tot l'Estat".La visita vol rememorar la que va fer el dirigent històric de l'andalusisme, Blas Infante, al president Lluís Companys el 1935, quan aquest estava pres al Puerto de Santa María (Cadis) després dels fets del Sis d'Octubre. Va ser un gest de solidaritat per part d'un andalusista que havia seguit amb interès l'evolució del nacionalisme català i del gallec. Blas Infante (1885-1936) és considerat el principal teòric del nacionalisme andalús. D'idees republicanes i federalistes, va ser qui va defensar la bandera verda i blanca com a pròpia per Andalusia, i un projecte d'autonomia que reconegués Andalusia com a nacionalitat històrica. El 1936, poques setmanes després

