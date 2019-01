La justícia dona la raó a una guarderia que no admet un nen sense vacunar

El Jutjat contenciós administratiu 16 de Barcelona ha avalat que un ajuntament de la comarca del Maresme denegui la sol·licitud de tramitació de la inscripció en una guarderia municipal d'un nen que no estava vacunat, després d'inadmetre el recurs de la família.El despatx que portava la defensa de l'ajuntament, Coll & Silveira Advocats -que no ha revelat el nom del municipi-, va comptar amb un expert de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que va assenyalar que "cap institució pública, govern, administració pública ni comitè o societat científica" avala no vacunar.En la sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press i que pot ser objecte d'un recurs d'apel·lació, la jutgessa inadmet un recurs de la família presentat contra la resolució de l'ajuntament del 31 de maig: el recurs deia que la decisió vulnerava el seu dret a la llibertat ideològica, a la dignitat de la persona, a la integritat física i a la prohibició de discriminació.La jutgessa sosté que no s'ha vulnerat la llibertat ideològica de la família perquè "ningú no ha obligat a vacunar el seu fill" i ha pogut escollir lliurement.Segons la sentència, la recurrent entén que el seu dret a assistir a la guarderia és superior al dret a la salut de la resta dels nens, i anteposa una opció "que ha decidit unilateralment, i que les seves conseqüències i riscos siguin assimilats per la resta de la població".També afirma que la família no intenta que la seva "opció minoritària" sigui respectada, que ja ho és, perquè no és obligatòria la vacunació, sinó que la resta de famílies i nens assumeixin les conseqüències i riscos de la seva decisió.La sentència, que recorda el cas d'un nen amb diftèria a Olot (Girona), subratlla que la recurrent vol que els altres nens i famílies d'aquella escola "assumeixin el risc d'anar contra allò que el coneixement científic ha exposat per una creença subjectiva de la recurrent".La magistrada també remarca que l'al·legació de la família que han lliurat en blanc la cartilla de vacunació atès que la norma no diu que hagi d'estar al dia i emplenada "suposa una reducció a l'absurd" del sentit de la normativa, el seu esperit i la lògica."Si la seva presentació en blanc fos tan vàlida com aquella que ve completada, aquesta presentació, seria simplement ociosa", afirma la jutgessa.

