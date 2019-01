Òscar Camps: «El govern espanyol no deixa salpar l'Open Arms perquè té por de la ultradreta»

L'Open Arms continua esperant el permís per salpar del port de Barcelona. El govern espanyol manté la seva negativa a donar permís al vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms perquè surti en missió de rescat , i en aquests moments l'embarcació continua amarrada al moll.El director de l'ONG, Òscar Camps, critica els arguments que fins ara han rebut de la Capitania Marítima, l'òrgan dependent del ministeri de Foment que s'ha negat a despatxar el vaixell, és a dir, a donar-li permís per salpar. "Fa dos anys i mig que fem feina amb aquest vaixell i no havíem tingut mai aquest problema", recorda.Camps nega que hi hagi motius legals per impedir-los marxar i apunta a raons polítiques: "Tenen por de la reacció de l’oposició i l’extrema dreta si nosaltres rescatem gent i la portem a Espanya".En declaracions a, el director de Proactiva Open Arms lamenta que el ministeri no ha volgut reunir-se amb l'ONG i explica que fins ara no han obtingut cap resposta del govern espanyol a les seves reclamacions.D'altra banda, l'ONG ha presentat un recurs a la Capitania Marítima contra la prohibició de salpar. Capitania argumenta que si el vaixell rescata persones pot ser que països del Mediterrani no donin permís al vaixell per atracar a cap dels seus ports però Camps insisteix que aquest no és un problema de l'Open Arms sinó del dret internacional. "Si no es despatxa un vaixell és perquè l'embarcació no està bé", argumenta Camps.En aquest sentit, el director de l'ONG diu que Capitania també li ha reclamat una certificació com a vaixell de passatge. "Nosaltres no som un vaixell de passatge, sinó que tenim habilitació com a embarcació de rescat", diu Camps.Mentre continua esperant un canvi de parer del govern espanyol, Camps reclama el suport de la ciutadania. Segons ell, sí aquest suport existeix, obligarà l'estat espanyol a donar-los permís per salpar.

