Barcelona en Comú i la CUP reclamen a la Generalitat passos per municipalitzar el tramvia

La proposta d'unir els tramvies de Barcelona per la Diagonal tornarà a ser protagonista al ple municipal de gener. Aquesta setmana Barcelona en Comú i la CUP presentaran a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat una proposta per demanar passos endavant en la gestió pública del tramvia. Si com és previsible la Comissió admet a tràmit la proposta, aquesta es debatrà al plenari, com ja va avançar Sanz La gestió privada del tram ha estat fins ara un dels principals arguments d'ERC i la CUP per oposar-se a la unió del Trambaix i el Trambesòs per la Diagonal. Els cupaires insisteixen en la municipalització del tramvia i la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, interpreta la seva proposta com un pas endavant. "Diuen sí al tramvia amb una sèrie de condicions que nosaltres compartim", ha assegurat.Unes condicions que impliquen un model de gestió "totalment públic", la revisió de les condicions laborals dels treballadors del tramvia, que els beneficis de la xarxa de transport repercuteixin en les arques municipals, impedir qualsevol increment de beneficis de les empreses privades concessionàries fruit de l'augment de passatgers que comportarà la interconnexió i reduir el període de concessió del servei, que acaba el 2022.Qui té competències per impulsar aquestes mesures és la Generalitat, ja que ostenta el 51% de participació a l'Autoritat del Transport Metropolità, l'ens que gestiona el tramvia.Aquest dijous Sanz ha qualificat la interconnexió del tramvia com una "infraestructura de sentit comú" i ha recordat que el 63% dels barcelonins hi estan a favor, segons l'últim baròmetre municipal. També ha fet menció al suport a la interconnexió que ERC i Ciutadans van donar al Parlament, mentre que al consistori mantenen la seva oposició al projecte.Sanz també ha afirmat que el govern municipal espera aconseguir més suports i s'ha volgut mostrar optimista sobre que la possibilitat que ERC canviï la seva postura . "Anem en bon camí per aconseguir un bon acord", ha defensat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)