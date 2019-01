Llibertat provisional per a un dels detinguts per l'agressió homòfoba al metro

Todo nuestro apoyo al chico agredido en el Metro de Barcelona esta mañana por cuatro jovenes. Ni una agresión sin respuesta. Esperamos que la víctima se recupere pronto e identifiquen y detengan a los culpables con rapidez #Barcelona #LGTBIfobia @OCL_H @LGTBIcat @ pic.twitter.com/5MFYMPGcTz — ObservatoriLGTBIfobia (@ObservatoriLGTB) 12 de gener de 2019

El jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona, en funcions de guàrdia, va decretar diumenge llibertat provisional per a un dels detinguts per l'agressió homòfoba a l'estació de metro d'Urquinaona la matinada de dissabte. Haurà de comparèixer davant del jutge quan li ho demani.La causa està oberta per un delicte de lesions i discriminació, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Els Mossos van detenir dues persones. L'altra ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La víctima ha patit una lesió sota l'ull que ha requerit punts de sutura. L' Ajuntament de Barcelona es personarà en la causa.El jove va ser brutalment apallissat al metro de Barcelona per quatre persones en una agressió homòfoba a la parada d'Urquinaona. Segons va alertar l'ObservatoriLGTBIfobia al seu compte oficial de Twitter, el jove hauria estat colpejat per quatre homes a la sortida d'un dels vagons, després d'haver-lo increpat, assetjat i insultat durant tot el viatge.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)