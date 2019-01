L'independentisme condiciona la tramitació dels pressupostos a una taula de diàleg

Puigdemont reclama una solució política que passi per una mediació "neutral" i manté que en les actuals circumstàncies no hi pot haver suport als pressupostos

Els comuns demanen a Sánchez que es dirigeixi a ERC i al PDECat per aprovar els pressupostos, no pas a Ciutadans i al PP

Pedro Sánchez no es va moure ni un mil·límetre del seu posicionament en el discurs que va fer dissabte a Barcelona per defensar els pressupostos generals de l'Estat. Va demanar-ne el suport per "sentit comú" . En conseqüència, els independentistes tampoc donen per ara el seu braç a tòrcer. L'objectiu d'ERC i del PDECat és formular un pols al govern espanyol i aconseguir arrossegar-lo, almenys, a la creació d'una taula de negociació bilateral amb dos punts bàsics: el rebuig a la via repressiva i la cerca d'una sortida política al conflicte que es resolgui amb una votació. Aquesta és la petició que han liderat tant Carles Puigdemont com el vicepresident del Govern, Pere Aragonès."En les actuals circumstàncies no hi pot haver ni aprovació de pressupostos ni hem de prestar-nos a la tramitació", ha assegurat Puigdemont aquest dilluns des de Waterloo, on s'ha desplaçat l'executiva del PDECat. El dirigent independentista sosté -com també defensa Aragonès- que cal una solució política a través d'una taula de diàleg bilateral i d'una mediació "neutral" . El debat dins del partit nacionalista, al marge del "no" definitiu als comptes ja consignat la setmana passada, se segueix centrant en la tramitació. "No hi ha res tancat", assenyalen dirigents consultats per. Membres de l'executiva s'han posicionat a favor de "propiciar, potenciar i exercir un diàleg constant" amb el govern espanyol. Posicions que existeixen, també, dins del Govern El sector més pragmàtic del partit, en tot cas, assenyala que amb unes condicions de complicat compliment per part de la Moncloa -taula de diàleg bilateral i mediació "neutral"- la posició del PDECat s'inclina cap al no a la tramitació. Fins a l'últim moment, en tot cas, no s'acabarà de prendre una posició. En les properes setmanes hi ha prevista una cimera entre membres del Govern i del consell de ministres per explorar les possibilitats d'un diàleg en el marc de la "seguretat jurídica", tal com es va acordar en la trobada del Palau de Pedralbes del 20 de desembre Un dels problemes amb Sánchez, en tot cas, és que Puigdemont hi veu la mateixa "estratègia" que la desplegada per Mariano Rajoy a la Moncloa. Ara, segons el líder de Junts per Catalunya (JxCat), hi ha algun "copet a l'esquena" per part del PSOE, però sense cap concreció sobre ofertes polítiques rellevants. A banda, Puigdemont ha demanat mecanismes per garantir les promeses del govern espanyol, que ha situat la inversió en el 16,8% del total . En matèria d'infraestructures, el 18,1% anirà destinat a Catalunya. L'independentisme, però, desconfia del grau d'execució.Tot i que segueix havent-hi una polifonia interna, hi ha unanimitat a l'hora de concloure que l'augment d'inversions a Catalunya anunciada amb els nous pressupostos no ajuda a avançar en la resolució del problema de fons i que Sánchez va "perdre una oportunitat" dissabte de marcar diferències amb el seu antecessor a la Moncloa. De fet, dirigents socialistes consideren que precisament és el propi debat intern que ja existeix dins d'ERC i del PDECat per almenys tramitar els comptes, sense que ni tan sols el govern espanyol s'hagi mogut, el que fa innecessari que Sánchez vagi més enllà de lloar les bondats econòmiques de les seves propostes.Subratllar que en res beneficia l'independentisme la caiguda de Sánchez tenint en compte l'ascens de la dreta que auguren les enquestes continua sent un dels arguments de força tant del PSOE com del PSC. Tot i que el president espanyol ha insistit que el seu objectiu és continuar governant fins el 2020, amb o sense pressupostos, aquesta realitat no passa desapercebuda entre els republicans i els postconvergents, que tot i això volen mantenir una posició de força davant la imminent negociació. Amb tot, el debat és especialment intens pel que fa a la tramitació dels comptes, prevista per a principis de febrer. Tenint en compte que la votació final es faria a l'abril, hi ha dins de l'independentisme veus partidàries de no impedir el primer tràmit parlamentari per guanyar temps i continuar negociant.Pel que fa a ERC, la portaveu del partit, Marta Vilalta, ja ha deixat clar que, d'entrada, s'està esbossant la presentació d'una esmena a la totalitat que, si s'acaba votant i obté majoria impediria la tramitació dels pressupostos . La voluntat, ha assegurat, és que tot es faci de forma coordinada amb els diputats del PDECat al Congrés. "No ens trobaran negociant partides dels pressupostos. No va de quin percentatge d'inversió hi haurà a Catalunya perquè no hi ha una normalitat democràtica", ha argumentat la portaveu republicana. Vilalta ha insistit que, o es produeix un canvi d'actitud del govern espanyol, o el vot en contra als comptes està més que assegurat. La pilota, ha puntualitzat, és en la teulada de Sánchez.Mentre l'independentisme continua dirimint el posicionament definitiu, els comuns pressionen a banda i banda . De Sánchez consideren "insuficient" el discurs que ha fet fins ara per garantir-se el suport dels independentistes, i li exigeixen que miri més a ERC i el PDECat per aprovar els pressupostos que no pas a PP i Ciutadans. "Exigim al senyor Sánchez que faci tots els esforços possibles per parlar amb ERC i el PDECat", ha dit aquest dilluns el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena.Al mateix temps, els comuns han advertit l'independentisme que el suport als comptes és la seva "prova de foc" per demostrar que és capaç de teixir aliances àmplies. S'ha de fer compatible, ha insistit Mena per enèsim cop, la resolució del conflicte amb Catalunya amb l'arribada de més diners per a la Generalitat. Les properes setmanes seran definitives per saber si l'independentisme materialitza una esmena a la totalitat als comptes o bé en permet el tràmit parlamentari per abonar el diàleg amb Sánchez.

