Arxivada la causa contra l'alcalde de Sant Pere de Torelló pel seu suport al referèndum de l'1-O

La fiscalia de Manresa ha arxivat les diligències contra l'alcalde de Sant Pere de Torelló (Osona), Jordi Fàbrega (ERC), per haver donat suport al referèndum de l'1-O. La fiscalia ja va fer el mateix la setmana passada amb l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras. Era l'única acusació, ja que no hi havia particular ni popular, i per tant queda totalment arxivada.Fàbrega va ser citat el 5 d'octubre de 2017 als jutjats de Manresa, però es va negar a declarar. En una piulada a les xarxes, l'alcalde de Sant Pere ha fet públic el decret d'arxivament que li ha arribat de la fiscalia i ha aprofitat per autoinculpar-se "de la mateixa causa que acusen els presos i exiliats polítics".Jordi Fàbrega era un dels cinc alcaldes de la Catalunya Central que l'octubre de 2017 van ser citats a declarar arran de la instrucció de la fiscalia de l'Estat d'investigar els alcaldes de tots els ajuntaments que haguessin signat el decret de suport al referèndum de l'1-O. En el cas de l'alcalde de Sant Pere també se l'acusava d'haver obert l'escola del municipi com a centre de votació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)