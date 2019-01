L'autor confés dels crims d'Aspa seguirà en presó provisional

L'Audiència de Lleida ha ordenat que es prorroguin dos anys més la presó provisional del caçador acusat d'haver matat a trets d'escopeta dos agents rurals , el 21 de gener de 2017 a Aspa (Segrià). Considera que per la gravetat dels fets i la pena que se li podria arribar a imposar, segueix existint risc de fugida, tal com argumentaven tant la Fiscalia com les acusacions particulars.La seva defensa demanava la llibertat al·legant arrelament i que ha de ser pare en sis mesos. Amb la decisió de l'Audiència s'evita que Ismael Rodríguez pugui sortir en llibertat el 24 de gener d'aquest any, quan complirà dos anys de presó provisional. El judici començarà el 21 de gener.El judici pel doble crim d'Aspa es farà del 21 al 25 de gener de 2019 a l'Audiència de Lleida, justament dos anys després dels fets. Es farà amb jurat popular, nou titulars i dos suplents, que s'escolliran el 18 de gener.La Fiscalia demana 48 anys i quatre mesos de presó pel caçador acusat d'haver matat dos agents rurals, Xavier Ribes, de 43 anys, i David Iglesias, de 39, el 21 de gener del 2017 quan feien un control rutinari de caça al vedat d'Aspa (el Segrià). L'assassí confés, veí de Vacarisses (el Vallès Occidental) i de llavors 28 anys, Ismael Rodríguez, els va disparar dos trets a cadascú amb una escopeta, sense llicència.L'acusació particular demana 51 anys de presó per un delicte d'assassinat, mentre que la defensa qualifica el crim d'homicidi, la qual cosa podria rebaixar la pena a la meitat.

