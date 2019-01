Alerta: torna l'estafa de Netflix

¡NO! Antes de seguir un enlace que supuestamente te envía tu proveedor de #pelis favorito 🎥,, asegúrate de que se trata de ellos 🎞️🎬

Es #phishing pic.twitter.com/iN1nBe8yYG — Policía Nacional (@policia) 13 de gener de 2019

Que no t'expliquin pel·lícules, el correu de Netflix que demana dades usuari i de la targeta de crèdit és PHISHING‼️ https://t.co/qINJJQ4Mes pic.twitter.com/k5LYxCMlVo — Mossos (@mossos) 8 d’octubre de 2016

"Estem tenint alguns problemes amb la seva informació de facturació actual". Així comença la nova versió d'una ja vella estafa, que s'aprofita del nom de Netflix per accedir a les dades bancàries de les víctimes: una perillosa modalitat d'ensarronada per internet que es coneix com a phishing.La policia espanyola ha alertat que s'estan enviant correus falsos, que aparenten arribar en nom de la plataforma de streaming, i que, en cas de caure-hi i respondre'ls segons les seves instruccions comporten que els ciberdelinqüents es faran amb les dades de la targeta de crèdit de les víctimes.Els correus, redactats en un castellà macarrònic, asseguren que hi ha "problemes" amb la informació de facturació, i conviden a seguir un (fals) "procés de verificació", fent clic en un enllaç. Un enllaç que porta a una pàgina falsa, controlada pels estafadors i que simula pertànyer a Netflix, on et conviden a introduir les dades de la targeta de crèdit. Amb aquestes dades en el seu poder, els estafadors poden ordenar compres -que poden ser fins i tot elevades- amb càrrec a la nostra targeta.Els estafadors afegeixen un element de pressió per fer caure-hi els clients reals de la plataforma: "si no verifica el seu compte de facturació en les properes 24h, el seu MemberShip (sic) serà suspès". Els Mossos ja van alertar l'octubre del 2016 d'aquesta mateixa modalitat d'estafa , que usa el nom i logo de Netflix i addueix uns suposats problemes de facturació. En aquella ocasió, però, l'estafa era encara més perillosa: estava correctament redactada en castellà, amb un disseny professional que imitava el de la plataforma, i fins i tot hi aportava un número d'atenció al client.Al gener del 2017, la policia espanyola avisava igualment del mateix tipus d'ensarronada, que els ciberdelinqüents revifen periódicament. Especialment proclius a aquesta enganyifa són els mesos posteriors al Nadal i a l'estiu, quan es produeixen moltes de les noves altes en plataformes de pagament.Com a norma general, les autoritats recomanen seguir una regla bàsica per evitar estafes de phishing: desconfiar sempre de correus on una empresa et demana confirmar les teves dades de client- Unes dades que, òbviament, ja té.

