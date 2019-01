VÍDEO El Sabadell fulmina l'entrenador després que s'encarés amb l'afició

Els jugadors del @CESabadell han de separar Toni Seligrat després d’encarar-se amb els seus aficionats pic.twitter.com/ReRv3O3qmk — Oriol Robiró Prat (@urirobiro) 13 de gener de 2019

@CESabadell Seguint el q ha passat avui des de Singapur a les cap a les dos de la matinada. Preocupat pel q he vist. Demà és reunirà la comissió esportiva (jo per telèfon) i escoltarem a totes les parts i explicarem el q hem decidit #honoralsabadell — Esteve Calzada (@estevecalzada) 13 de gener de 2019

El Consell d’Administració del Centre d’Esports Sabadell ha fet públic un comunicat on anuncia que ha decidit rescindir el contracte del tècnic del primer equip, Toni Seligrat. La decisió es pren després d’una temporada i mitja al capdavant de l’equip, i un dia després de la polèmica per la picabaralla que el ja extècnic va mantenir amb part de l'afició a Peralada."El club ha pres aquesta decisió amb la intenció de millorar la dinàmica esportiva actual", assenyalen en un breu comunicat. De la mateixa manera, el segon entrenador, Josep Maria Ferrer, també ha estat cessat del seu càrrec.La decisió ha estat comunicada aquest matí a l'entrenador. "El club vol agrair a Toni Seligrat la seva impecable dedicació i el seu extraordinari compromís en l’any i mig que ha ocupat el càrrec i vol destacar la seva professionalitat", afegeix el text. De la mateixa manera, en els propers dies el club comunicarà el nou entrenador.La decisió es pren després que aquest diumenge Seligrat es va dirigir a una de les zones on hi havia els aficionats que s'havien desplaçat per veure el partit contra el Peralada (2-0) i s'hi va encarar En els vídeos compartits a les xarxes socials, es pot veure el preparador encarant-se a diverses persones del públic i acaba sent apartat del lloc, pels mateixos jugadors de l'equip i per part de l'staff tècnic.En la roda de premsa posterior al matx, Seligrat va justificar la seva reacció per "faltes de respecte". El president del club, Esteve Calzada, en una piulada feta des de Singapur, va assegurar que estava "preocupat" pel que havia vist i aquest dilluns hi havia reunió per "escoltar totes les parts".

