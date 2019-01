Gaspart nega haver enganyat un príncep saudita en la gestió de l'hotel Juan Carlos

L'empresari hoteler Joan Gaspart ha negat aquest dilluns al jutjat que enganyés un príncep saudita en la gestió de l'hotel Juan Carlos I de Barcelona. L'amo d'Husa, que gestionava l'hotel, ha explicat que el seu propietari, Barcelona Projects, sabia que devia 15 milions d'euros a la Seguretat Social i que el Palau de Congressos, que forma part del mateix complex hoteler, era la garantia per un préstec hipotecari d'1,6 milions que es va quedar Husa per fer front a les pèrdues de l'hotel.Gaspart i dos fills seus, Juan i José, han declarat com a investigats per possible estafa i ocultació d'impagaments a la Seguretat Social davant del jutjat d'instrucció número 16 de Barcelona, i un representant legal d'Husa ho ha fet com a responsable civil. Han respost a totes les preguntes després que el príncep saudita Turki Bin Nasser interposés una querella en considerar que els Gaspart havien amagat impagaments a la Seguretat Social per valor de més de 15 milions d'euros per part de l'hotel Rey Juan Carlos I, que gestionava Husa, i que va posar el Palau de Congressos com a garantia d'un préstec hipotecari d'1,6 milions d'euros sense consentiment dels seus propietaris.L'empresa propietària del complex hoteler sol·licita una fiança de 16.637.512 euros per assegurar la responsabilitat civil o l'embargament dels seus béns per valor de la mateixa quantitat.L'Audiència de Barcelona va obligar a admetre a tràmit el passat 9 d'octubre la querella criminal per estafa presentada per Barcelona Projects, després que el jutjat l'hagués desestimat inicialment.Barcelona Projects és la propietària del Complex Reial, que inclou l'Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I i el Palau de Congressos de Catalunya, a la sortida de Barcelona per la Diagonal, uns espais llogats i explotats per Husa, de Joan Gaspart. L'acusació indica que Husa i Joan, "utilitzant el seu reconeixement social i empresarial, van malbaratar per complet el complex buscant el seu propi benefici" fins a portar-lo "a punt de la fallida total".Segons l'acusació, José Gaspart "aprofitant la seva situació" i en una "actuació desesperada per obtenir diners" hauria demanat un préstec amb garantia hipotecària a l'entitat Caixa Geral per un import d'1,6 milions d'euros oferint el Palau de Congressos de Catalunya com a garantia, sense coneixement dels propietaris, que és Barcelona Projects. El querellant explica que ha hagut de fer front a aquest import "per evitar l'execució hipotecària".

