La primera Biennal de Ciència i Ciutat abordarà els reptes científics de Barcelona

Barcelona acollirà del 7 a l’11 de febrer la primera edició de la Biennal Ciutat i Ciència. Durant cinc dies s’organitzaran una setantena d’activitats en 60 equipaments i en els deu districtes de la ciutat. El principal objectiu és, segons els comissaris de la Biennal, abordar els reptes científics de Barcelona, tant els que ja té sobre la taula com els que haurà d’encarar els pròxims anys.En la mateixa línia s’han expressat l’alcaldessa, Ada Colau, i el Comissionat de Cultura, Joan Subirats. “Els reptes globals es concreten i ens interpel·len en l’àmbit urbà”, ha defensat Colau, que n’ha assenyalat alguns, com la qualitat de l’aire o l’envelliment de la població. “És una oportunitat per traslladar a la ciutadania aquests debats i fer-ho de la manera més horitzontal possible”, ha apuntat Subirats. Les jornades tenen un pressupost de 400.000 euros i tindran continuïtat del 12 de febrer al 31 de març amb la iniciativa Més Biennal.El programa compta amb 138 participants, dels quals el 48% són dones, que prendran part en tallers, espectacles de dansa, teatre o cinema i activitats participatives.En aquest sentit, el comissari Josep Perelló ha presentat les activitats de ciència participativa que es duran a terme del 7 a l’11 de febrer. Per exemple, una trobada amb ciutats que ja han incorporat el mètode a la seva acció municipal, una intervenció a l’espai públic per recollir dades sobre violència masclista o una conferència amb LeeAnne Walters, una de les dones activistes de la ciutat nord americana de Flint que va aconseguir demostrar a contaminació de l’aigua a través de recollir dades amb el mètode científic.Colau ha posat molt èmfasi en la ciència participativa i ha demanat “impulsar la democratització del coneixement” i evitar la “privatització de l’evolució tecnològica”.Per la seva banda, la comissària Sònia Fernández Vidal ha presentat la Biennal com una opció per “treure els científics de les torres d’ivori”.Entre els científics que sortiran de les seves torres n’hi ha alguns amb cartell mediàtic. Per exemple, Jerome Isaac Firedman, guanyador del Premi Nobel de Física pel descobriment dels quarks.També vindrà a Barcelona Ellen S. Baker, metge i exastronauta de la NASA que ha participat en tres missions espacials.

