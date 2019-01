Detingut un avi per cremar contenidors i traficar amb drogues a Sabadell

La Policia Municipal de Sabadell va detenir el passat dissabte a la tarda un home, de 70 anys, com a presumpte responsable de l'incendi de tres contenidors a prop de l'església de Sant Oleguer i també per un delicte contra la salut pública per possessió de diferents substàncies estupefaents destinades al tràfic de drogues.El cos va rebre l'avís sobre les 15.30 hores de l'incendi de tres contenidors, cremant totalment un de paper i un de plàstic i parcialment un d'orgànic. Un testimoni va assegurar a la policia que el foc havia estat provocat i poc després, dues patrulles van identificar el suposat autor.Els agents van denunciar l'home de 70 anys per dos delictes, de danys intencionats i contra la salut pública. A més de les dotacions policials, també va intervenir una altra dels Bombers.Aquest episodi de crema de contenidors no ha estat l'únic del cap de setmana. El mateix dissabte a la nit, a les 22.50 hores, al carrer Varsòvia, 15, una unitat de reciclatge de paper va quedar totalment calcinada i va afectar parcialment un turisme estacionat.Al dia següent, a les 14.23 hores, al carrer Nord, 152, va registrar-se un altre capítol, amb la crema parcial d'un exemplar d'aquest mobiliari urbà. El mateix cas, però en un de reciclatge orgànic, que va tenir lloc divendres a les 16.23 hores al carrer Plató.

