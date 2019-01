Colau, disposada a intercedir per l'Open Arms amb el govern espanyol

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat aquest dilluns que l'Ajuntament s'ha posat a disposició de l'ONG badalonina Proactiva Open Arms, després que el capità marítim de Barcelona -que depèn del ministeri de Foment- govern espanyol hagi denegat permís al seu vaixell Open Arms per salpar del port de la capital catalana, bloquejant així la seva pròxima operació de rescat.Colau, no obstant, encara no s'havia posat en contacte amb l'executiu espanyol en el moment de fer aquestes declaracions. "Estem disposats a contactar-hi", ha assegurat l'alcaldessa, que ha recordat que per ara és l'ONG qui està en contacte amb l'administració estatal.L'alcaldessa ha aprofitat el polèmic episodi per defensar la tasca d'Open Arms. "El que haurien de fer els estats europeus, ho fan ells: salven vides, sense excuses", ha assegurat. "Farem el que sigui perquè els deixin salpar", ha afegit.L'alcaldessa també ha defensat que l'ONG representa la "ciutat de Drets Humans" que Barcelona vol ser, segons ha explicat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)