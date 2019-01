El laberint de l’acord del Brexit

Theresa May se la juga a la Cambra dels Comuns una altra vegada. Totes les mirades es dirigeixen als 650 diputats que conformen el Parlament britànic, que aquest dimarts hauran de votar l’acord al qual van arribar l'executiu de May i la Unió Europea per definir el seu divorci. Després d’un primer intent frustrat , aquest dimarts es debat el futur del Regne Unit.May ja ha avisat del risc que no es validi l'entesa pel Brexit i que s'explori el terreny de sortir de la UE sense un acord consensuat. Són quatre els escenaris possibles que es poden produir, més favorables o menys als desitjos de la premier britànica. Són aquests:Si la moneda surt cara, al Brexit li quedaria només passar l'escull d’Europa. L’acord sobre el divorci amb el Regne Unit hauria de sotmetre's a votació al Parlament Europeu. Amb una majoria simple, el text podria continuar el seu camí.Després serà el torn del Consell de la Unió Europea. És necessari que el 55% dels estats membres estigui a favor de l'acord perquè pugui ser aprovat. És poc probable que les cambres europees refusin un acord que té el suport dels principals líders polítics europeus. Tot estaria llest perquè el dia 29 de març es consumés el divorci.Si els vots favorables no arriben al mínim necessari, es crearien diferents situacions que obririen una crisi política al Regne Unit de conseqüències imprevisibles. El Parlament britànic pot votar més d’una vegada, emetent més declaracions polítiques sobre els punts que es posen en dubte sobre l’acord del Brexit. Això obriria la porta a dos nous fronts:una opció molt viable, tenint en compte la situació de crispació del gabinet britànic i les tensions internes en el si del Partit Conservador, és que la primera ministra dimiteixi. Els conservadors haurien d’escollir un nou líder i, per tant, els plans del nou govern sobre el Brexit quedarien en un punt mort. May, en canvi, s'aferra a la seva posició perquè creu que és l'única que pot resoldre la situació.un dels escenaris més complexos seria que la Cambra dels Comuns impulsés una moció de censura contra el gabinet de May. Els laboristes de Jeremy Corbyn propugnen aquesta alternativa. Si aconsegueixen els vots necessaris, May seria destituïda del seu càrrec i els partits del Parlament tractarien de formar un nou govern.Si aconseguissin formar un nou govern, el camí del Brexit es convertiria en una nebulosa. En canvi, si no s’aconsegueix fer un nou gabinet, els ciutadans britànics tornarien a ser cridats a les urnes en unes noves eleccions. Si May superés aquesta moció de censura, tindria una segona oportunitat per presentar un acord per a una segona votació del Brexit.May vol esgotar totes les opcions possibles per fer efectiu el divorci amb la Unió Europea, i que tombin el seu pla no significaria, necessàriament, una derrota. Si continua al seu càrrec, la dirigent conservadora podria presentar un acord per a una segona votació o, fins i tot, podria formular un nou pla, sempre i quan abans superi (si es presenta) una hipotètica moció de censura.Si el Parlament acorda un nou pla i la renegociació amb Europa, la pilota passaria a la teulada de les institucions europees. La UE tindria dues vies: no renegociar l’acord amb els britànics, que comportaria un Brexit sense acord, o ambdues parts podrien renegociar per canvis menors, fet que significaria començar unes noves negociacions.Si govern i parlament no arriben a un acord, es podrien obrir tres nous camins: anar a les eleccions, un nou referèndum del Brexit o, la més inversemblant: que el Regne Unit cancel·li l’article 50 i no hi hagi divorci.Una altra possibilitat que es manifesta en el debat públic al Regne Unit és la de fer un segon referèndum sobre el Brexit. Veus del Partit Laborista ja han donat suport a una eventual segona votació sobre la desconnexió amb la Unió. Una de les figures polítiques que s'ha destacat per la defensa d'un altre referèndum ha estat Tony Blair, exprimer ministre laborista i distanciat de Corbyn . Però, pels conservadors, aquesta opció no està prevista, i May va mostrar irritació envers Blair pel seu posicionament.La primera ministra May cerca, sigui com sigui, la majoria de suports per aconseguir que el Regne Unit surti de la Unió Europea de forma pactada. El Parlament britànic decidirà aquest dimarts si es provoca un nou terratrèmol a la UE o si la crisi, finalment, s'encarrila.

