Els diputats de JxCat, després de visitar els presos: «L'única sentència possible és l'absolució»

"L'unica sentència possible és l'absolució". Aquesta és la conclusió a la qual han arribat els diputats de Junts per Catalunya (JxCat) després de reunir-se amb els diputats empresonats a Lledoners. Així ho ha verbalitzat el portaveu parlamentari del grup, Albert Batet, que ha pronosticat que Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull -mantenen l'acta de diputat- aniran com a "herois" davant del Tribunal Suprem . Aquesta ha estat l'última reunió del gruix de JxCat amb els presos abans del judici a l'1-O.Segons Batet, tenen la "consciència tranquil·la" perquè "no han comès cap delicte". "Defensem la democràcia i la llibertat. Posar urnes no és cap delicte. L'única sentència possible és l'absolució, ho repetirem cada vegada. Serà la nostra línia de batalla. És un Judici injust, sense fonaments", ha recalcat el dirigent de JxCat.Entre els assistents hi ha hagut la consellera Laura Borràs -Cultura-, Batet, Toni Morral, Imma Gallardo, Ferran Roquer, Salwa El Gharbi, Anna Erra, Teresa Pallarès, Francesc de Dalmases, Narcís Clara, Montse Macià, Aurora Madaula, Xavier Quinquillà i Josep Maria Forné. Fonts de JuntsxCat han explicat que la trobada s'ha fet en grups –cada tres i o quatre diputats s'han vist amb un dels presos-, i sense vidre.Pel que fa a la compareixença programada dels presos i exiliats per tal de donar explicacions a la comissió parlamentària que investiga el 155, programada per dimarts vinent, Batet ha confiat que hi podran assistir "de forma presencial o telemàtica". "Esperem que dimarts de la setmana vinent puguin comparèixer per explicar els efectes del cop d'Estat, cessant el Govern i explicant l'aproximació de com es va aplicar el 155", ha assenyalat el portaveu parlamentari de JxCat.Preguntat sobre els pressupostos generals de l'Estat, presentats aquest dilluns al Congrés dels Diputats, Batet ha assenyalat que JxCat té una "posició molt clara" de suport a la negativa a tramitar-los expressada per Carles Puigdemont i Quim Torra

