Ciutadans valora positivament que s’hagi acomiadat «La Sotana» de Betevé

La líder de Ciutadans a l’Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, ha recalcat en roda de premsa aquest dilluns la "decisió positiva" d’acomiadar el programa La Sotana de la programació de Betevé Ràdio per part del consell d’administració de la cadena. "Considerem que la decisió del consell d’administració de Betevé és positiva", ha respost Mejías. "Dins del paraigua de l'humor, hi ha uns límits que mai s'han de traspassar i el programa ho feia. Arribar a aquests greuges, com els insults a l’Espanyol o altres equips i esportistes, danya la imatge de la cadena", ha asseguratLa dirigent de Ciutadans ha recalcat que Betevé és "una televisió que ha de servir per informar, formar i donar conèixer la ciutat i els seus punts d’interès". Mejías, ha anunciat que, tal com s’ha difós per les xarxes socials, sol·licitarà compareixences per disposar de més detalls del cas.La formació taronja ha presentat aquest dilluns les propostes per les properes comissions municipals. En política social, Mejías ha exigit al govern d’Ada Colau que aporti solucions pel conflicte dels menors no tutelats (mena). "És un problema que cada vegada té més pes”, ha afirmat. "[Colau] no ha complert la seva promesa de ser una ciutat refugi, com l’alcaldessa deia, per les condicions infrahumanes en què viuen molts”, ha matisat.Mejías ha recalcat que "s'han triplicat el nombre d'assistències, de 463 el 2016 a 1.476 aquest 2018”. "Demanaren executar un pla de xoc perquè aquests menors visquin en unes condicions dignes”, ha reclamat. La líder de Ciutadans a Barcelona ha constatat també "el fracàs del projecte econòmic del govern municipal". "Les seves accions econòmiques, com les moratòries i la fugida d’empreses, han fet que hi hagi una aturada en el creixement econòmic de Barcelona i en les inversions".Mejías ha volgut destacar que Ciutadans rebutja la proposta del dentista públic a preus assequibles -iniciativa presentada la setmana passada per Colau- , ja que remarquen que implica "competència deslleial". Considera que aquest no és "un servei que hagi d'oferir l’Ajuntament". "És una proposta frívola, perquè Colau veu que la legislatura s’escapa. Ja ho ha dit el Col·legi d’Odontòlegs i nosaltres els donem suport, els preus que volen oferir no són els idonis".

