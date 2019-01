Borrell no descarta ser candidat del PSOE a les europees

Borrell: "Si els independentistes diuen que no aprovaran pressupostos a menys que el govern espanyol actuï al marge de la Constitució, que s'estalviïn la saliva perquè això no passarà"

El ministre d'exteriors, Josep Borrell, no descarta ser el candidat del PSOE a les eleccions europees tot i assegurar que el líder dels socialistes, Pedro Sánchez, no li ha fet cap oferta. En el marc d'un esmorzar organitzat per Europa Press, ha admès que sap amb qui està pensant Sánchez per encapçalar la llista a les europees per "vies col·laterals" però no ha volgut desvelar el nom. Després de diverses respostes ambigües sobre la qüestió, el moderador del col·loqui ha afirmat que havia quedat clar que ell no ho seria. "Això no ho he dit", ha dit Borrell. D'altra banda, el ministre s'ha mostrat convençut que els independentistes permetran la tramitació dels pressupostos al Congrés.Borrell ha mantingut aquest dilluns la incògnita sobre si serà el candidat del PSOE a les eleccions europees del maig. Preguntat diverses vegades sobre la qüestió, el ministre no ha volgut assegurar ni que es quedarà al capdavant del ministeri d'Exteriors ni que anirà a les europees. Així doncs ha deixat oberts els escenaris. "Europa és una gran tasca a la què qualsevol polític li podria interessar. Però de moment estic al ministeri d'Assumptes Exteriors amb molta feina, molta il·lusió i algun disgust", ha assegurat.En ser repreguntat per si li agradaria ser candidat, Borrell ha respost que "té un problema perquè durant la seva vida li ha agradat ser massa coses a la vegada". Tampoc ha volgut donar cap termini sobre quan se sabrà el nom del candidat i s'ha limitat a dir que serà "abans de les eleccions europees". Pel que fa als pressupostos que avui dilluns han arribat a Congrés, Borrell creu que els partits independentistes no presentaran una esmena a la totalitat ni votaran a favor de les que presentin altres grups. Així doncs, permetran el debat parlamentari sobre el contingut dels comptes. Tot i així, Borrell ha estat taxatiu en negar les condicions que posen els partits independentistes. "Si diuen que no aprovaran pressupostos a menys que el govern espanyol faci coses que són competència judicial o que actuï al marge de la Constitució, que s'estalviïn la saliva perquè això no passarà", ha garantit.Per al ministre, els independentistes demanen com a contrapartides qüestions que desborden el marc constitucional. "Saben perfectament que no es concediran. Ni aquest ni un altre govern", ha afegit. I ha atribuït les condicions dels independentistes a una qüestió de "consum intern per mantenir viva la tensió". El ministre també s'ha referit als independentistes com un "un conjunt complicat i dividit de persones".

