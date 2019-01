Catalunya, líder mundial en trasplantaments d’òrgans

Presentació de les dades del 2018 sobre trasplantaments a Catalunya, al Departament de Salut Foto: Laura Estrada

Catalunya és un referent internacional en trasplantaments d’òrgans: durant l’any passat es van dur a terme 1.149 trasplantaments, un 3,9% més que el 2017, el que es tradueix en 151 trasplantaments per milió d’habitants. Catalunya, doncs, supera la mitjana espanyola, que se situa en 114, i l’estat de Filadèlfia (EUA) amb 149 trasplantaments per milió d’habitants, la segona regió que lidera el rànquing internacional.Per cinquè any consecutiu els trasplantaments han crescut a catalunya, però les negatives a la donació també han repuntat significativament, arribant al 18,7%, després d’anys de tendència a la baixa, cosa que ha reduït lleugerament el nombre de donants de cadàver. Així ho ha explicat el director de l’Organització Catalana de Trasplantaments, Jaume Tort, que ha afegit que el 2018 van augmentar els trasplantaments hepàtics (13,8%), cardíacs (18,3%), pulmonars (16,9%) i pancreàtics (23,5%).L’Hospital de la Vall d’Hebron, amb 319 intervencions, ha liderat el rànquing de centres que més trasplantaments han practicat, seguit per l’Hospital de Bellvitge (254) i l’Hospital Clínic (250), segons les dades que ha revelat Tort.Pel que fa a les causes del repunt de famílies que declinen les donacions, hi podria haver influït un canvi en el protocol. Segons ha explicat Pont, fins fa cinc anys, només es contemplaven els donants d’òrgans un cop els malalts patien una mort encefàlica i la família ho autoritzava posteriorment. És a dir, un cop la persona havia mort és quan es podia decidir si accedir o no a donar els òrgans. “Ara no, ara es demana permís per entrar a l'UCI i, amb el malalt en vida i en cas que la diagnosi no pronostiqui la supervivència de l’afectat, es pot autoritzar la donació d’òrgans”, ha informat.A més, "encara hi ha un 3% de famílies que al·leguen dubtes amb la mort encefàlica, i un 4%, motius religiosos", ha informat Pont.Tot i l'augment de les negatives familiars, el nombre de donants cadàver vàlids el 2018 ha arribat als 328 casos, el que suposa el segon millor resultat de la història, ha assegurat Tort. L'any 2018, la taxa de donació a Catalunya ha estat de 43,3 donants per milió d'habitant, un punt inferior que la del 2017.Per tipus de donant, els de la mort encefàlica cerebral han disminuït lleugerament en un 3,7%, mentre que els d'asistòlia cardíaca han augmentat (2,6%). Els donants vius segueixen la tendència a la baixa amb 128 casos, 10 menys (un 7,3%) que el 2017 gràcies als bons resultats de la donació cadàver. L'Hospital Vall d'Hebron, amb 57 donants cadàver vàlids i 24 donants vius ha estat el líder a Catalunya.A 31 de desembre de 2018, els òrgans necessaris a Catalunya se situen en 1.221, dels quals 1.059 són ronyons, 77 fetges, 27 cors, 30 pulmons i 28 pàncrees. Les llistes d'espera, segons ha explicat el doctor Tort, se situen en uns 60 i 70 dies de mitjana, dades que ha considerat molt positives, tot i que ha precisat que es treballa per reduir-les.L'any 2018, els dos centres autoritzats per dur a terme trasplantaments pediàtrics a Catalunya, l'Hospital Infantil Vall d'Hebron i l'Hospital Sant Joan de Déu, han realitzat 53 intervencions (25 de ronyó, 15 de fetge, vuit de cor i cinc de pulmó), el que es tradueix en un nou rècord. "Aquestes xifres representen que gairebé un de cada tres menors de l'estat espanyol ha estat trasplantat en un dels dos centres pediàtrics de Catalunya", ha celebrat Tort. A 31 de desembre de 2018, hi ha 13 pacients en llista d'espera.Tort també ha actualitzat l'estat de dues noves teràpies que es van posar en marxa durant el 2017: el trasplantament de la capa més interna de la còrnia (DMEK) s'ha fet en 64 malalts "i els resultats són excel·lents". Pel que fa als trasplantaments de cartílag fresc durant el 2018 en pacients joves amb defectes osteocondrals i com a alternativa a una pròtesi, el doctor també ha reivindicat uns resultats "esplèndids" en 16 casos.Joan Albà assegura ser "el resultat de l'esforç de moltes persones". Al setembre de 2017 van fer-li un trasplantament de cor després de dos anys i cinc dies en llista d'espera, "un cas especial". Havia patit diversos infarts i la seva vida "corria perill", però "era optimista" i esperava "la trucada" que li diria que havien trobat un cor compatible. Així va ser.Albà celebra estar viu avui i agraeix a les famílies que perden un ser estimat i autoritzen la donació dels seus òrgans. "Gràcies a aquest gest sóc aquí", i també dona les gràcies als equips mèdics i al sistema de salut que van tirar endavant aquesta intervenció. La sotsdirectora del Servei Català de Salut, Marta Chandre, ha reivindicat que "la responsabilitat del Departament és millorar la vida de les persones", i que treballaran per trobar els òrgans que necessiten les 1.200 persones en llista d'espera.Tort ha afegit que li agradaria dedicar més esforços a la promoció de la donació, però que aquest any, des de l'Organització Catalana de Trasplantaments, organitzen una conferència sobre donacions i religió per abordar el 4% de la població que encara declina aquesta activitat per aquests motius.Des del Departament i l'organització han posat de manifest la importància de la generositat la solidaritat de les famílies de les persones donants, que "amb el seu gest fan possible que persones com Joan Albà avui puguin ser aquí". També han reconegut el treball dels professionals i dels hospitals catalans.

