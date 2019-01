El Festival de Jazz de Granollers arrenca el dia 25 amb referents internacionals i músics locals

Cartell de la 29a edició del Festival de Jazz de Granollers Foto: JazzGranollers

Del 25 de gener al 5 d’abril, Granollers acollirà la 29a edició del Festival de Jazz de la ciutat, organitzat per JazzGranollers. Un festival que té per objectiu donar veu a músics emergents de casa nostra i presentar noves propostes de músics de jazz de primer nivell.En total hi haurà 14 propostes que es podran escoltar al llarg dels propers mesos. Grans figures jazzístiques del moment que s’alternaran amb joves talents de la ciutat a l’espai emblemàtic del certamen, el Casino Club de Ritme de Granollers, i a dos restaurants més de la ciutat, l’Anònims i El Mirallet.“Volem una programació de la màxima qualitat possible, amb músics granollerins ivallesans però també amb figures del jazz de primera línia”, va expressar Lluís Sitjes, president de l’associació JazzGranollers que va detallar cadascun dels concerts del festival.El festival presentarà els darrers discs de Carme Canela i Joan Monné, Carola Ortiz, Martí Ventura i Francesc Vidal i farà també revisions d’antics projectes discogràfics. Solos, duos, trios, petits ensembles i big bands.Una programació de concerts per a tots els gustos i de tots els formats, que van del jazz més clàssic de formacions com Carme Canela i Joan Monné o Rita Payès i Toni Saigi, fins al blues d’Ignasi Zamora Blues Reunion, la fusió amb els ritmes llatins del nou grup d’Albert Marquè, el pop revisitat del Ramon Prats Quartet + 3 i les experimentacions amb gèneres com les músiques del món, la clàssica i fins i tot l’òpera de Carola Ortiz, el Trio Barolo o la Història d’un soldat del JazzGranollers Ensemble.El festival comptarà també amb els solos de Marco Mezquida i Vicenç Solsona, aquest any convidat a les Joan Bretcha Guitar Series i l’habitual col·laboració amb l’Escola Municipal de Música Josep M. Ruera que oferirà una acurada mostra del talent local més jove. El festival acabarà amb Django Bates Big Band que recordarà el repertori dels mítics Loose Tubes.El músic Martí Ventura, assistent també a la roda de premsa, presentarà L’indret, un àlbum que gravarà aquesta mateixa setmana i que serà editat per JazzGranollers Record. “Tots els temes del disc parlen dels indrets que ens recorden experiències, moments, persones... Tot està relacionat amb llocs que visites”, va explicar Ventura, afegint que aquest “serà ja el quart disc amb aquesta formació”.El músic, a més, participarà en la presentació del disc Sense títol de Francesc Vidal: “un conjunt d’experiències viscudes durant la seva estada a Nova York que reflecteixen com l’autor es van anar impregnant d’aquella ciutat”, així com en la proposta Combo de l’EMM i l’Emsembla Jazz Orquestra, de la qual Ventura n’és el director.L’alcalde i la regidora de Cultura van destacar la participació local, any rere any, en aquest certamen plenament consolidat. “Granollers és terra de músics, terra de melòmans”, va dir Mireia López, destacant que cada any JazzGranollers fa una selecció de propostes acurada i de molta qualitat: ”És un privilegi tenir un festival com aquest a la nostra ciutat”. A més, va destacar que aquesta edició compta també amb “una clara presència femenina amb 4 concerts encapçalats per dones”.Josep Mayoral, per la seva banda, va remarcar que “el festival s’ha consolidat perquè ha apostat per la qualitat i perquè explica la ciutat per mitjà del talent extraordinari dels nostres músics”. També el president del Casino, Josep Rius, expressava “l’orgull de cedir l’espai a un festival d’aquestes característiques” i la voluntat “de seguir apostant per més activitats culturals”.

