ERC es decanta per una esmena a la totalitat als pressupostos de Sánchez

ERC no només es manté en el no als pressupostos generals de l'Estat, sinó que es decanta també per impedir la seva tramitació. Així ho ha explicat la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, que ha admès que el seu partit està "en la línia" de presentar una esmena a la totalitat perquè el govern de Pedro Sánchez no s'ha mogut en la línia de rebutjar la via repressiva contra l'independentisme i de generar les condicions perquè Catalunya exerceixi el seu dret a l'autodeterminació."No ens trobaran negociant partides dels pressupostos. No va de quin percentatge d'inversió hi haurà a Catalunya perquè no hi ha una normalitat democràtica", ha subratllat Vilalta, que ha insistit que "la pilota està a la teulada de Sánchez" per demostrar que la seva opció és diferent a la del PP. Els republicans insisteixen que el govern del PSOE no està donant cap resposta al conflicte de fons que hi ha a Catalunya ni ha revertit la situació de repressió que manté empresonats nou dirigents independentistes. O es produeix un canvi d'actitud, ha puntualitzat, o el vot en contra als comptes està més que assegurat. El posicionament va, doncs, en la mateixa línia del que ja han aprovat les joventuts republicanes.A les portes del judici de l'1-O, ERC es fixa com a objectiu que el procediment judicial tingui un "efecte bumerang" i s'acabi portant l'Estat "al banc dels acusats". Els escrits de defensa dels processats del partit -NacióDigital ha avançat els d'Oriol Junqueras i Raül Romeva - van en la línia de fer una defensa política davant d'un judici que consideren que és polític. "Més que defensar-nos, anirem a explicar-nos i a acusar l'Estat d'haver engegat una persecució judicial a un moviment polític que és legítim", ha argumentat Vilalta. al com van explicar Junqueras i Romeva a aquest diari , la línia de defensa tindrà tres eixos: defensar la legitimitat del projecte polític independentista, rebutjar els delictes que se'ls imputa perquè la celebració de referèndums està despenalitzada i perquè no s'ha fat cap procés violent i, finalment, acusar l'Estat i la justícia espanyola de "vulnerar drets fonamentals amb l'objectiu de perseguir l'independentisme i criminalitzar-lo".

