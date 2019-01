Els pressupostos espanyols compleixen el que diu l'Estatut?

Catalunya rebrà el 16,8% de les inversions regionalitzables de l'Estat el 2019, segons els pressupostos registrats aquest dilluns al Congrés per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. En concret, aquest percentatge equival a 2.051,4 milions dels 12.182 milions que rebran el conjunt de comunitats autònomes. Són 701,79 milions més que en els pressupostos del 2018, que destinaven a Catalunya el 13,3% de les inversions.El govern espanyol tenia previst prometre una inversió que complís amb la disposició addicional tercera de l'Estatut -que es refereix a les infraestructures- i, per tant, proper al percentatge del PIB que representa Catalunya respecte el total de l'Estat, el 19,2%. Així ho va avançar NacióDigital i ho va confirmar la mateixa ministra d'Hisenda, María Jesús Montero . Al final ha quedat a prop amb el 18,1% que es preveu. Una previsió, de fet, que el Tribunal Constitucional va convertir en orientativa a la seva sentència de 2010 i que tan sols es va complir en el primer any de vigència Pel que fa a infraestructures, la inversió serà del 18,1%, amb un total de 1.743,4 milions previstos en el grup Foment. El 49,1% d'aquests provenen d'inversions en Adif -que s'encarrega de les vies i estacions de tren-, les quals passen de preveure 97,7 milions el 2018 a 856,7 milions aquest any, gairebé 9 vegades més. Pel que fa als trens d'Alta Velocitat, els comptes pressuposten 277,3 milions -el 2018 van ser-ne 150,6-.Renfe tindrà un pressupost a Catalunya de 179,6 milions -99,1 milions, el 2018-, mentre que les inversions de Ports de l'Estat són de 131 milions -95,4 milions, l'any passat-. Per altra banda, el ministeri de Foment -que s'encarrega, per exemple, de les carreteres- hi destinarà directament 124,9 milions, mentre que Infraestructures de transport terrestre, 97,6 milions més, i Enaire -l'antiga Aena, que gestiona aeroports-, 99,5 milions.

